Londra donează Kievului 6 drone submarine pentru deminarea coastelor ucrainene

Aceste dispozitive "uşoare şi autonome sunt concepute pentru a fi utilizate în zone de coastă cu mică adâncime, fiind capabile să funcţioneze până la 100 de metri sub nivelul mării pentru a detecta, localiza şi identifica mine, cu scopul ca marina ucraineană să le poată neutraliza", a precizat Ministerul Apărării britanic într-un comunicat.



"Zeci de membri ai marinei ucrainene vor fi instruiţi să utilizeze aceste drone în cursul lunilor următoare, antrenamentul începând deja pentru primii dintre ei", a declarat ministerul. Instruirea va fi asigurată de specialişti britanici şi americani pe teritoriul Marii Britanii, conform DPA.



Acest nou ajutor militar intervine în timp ce, potrivit Ministerului britanic al Apărării, "Rusia transformă hrana în armă, distrugând agricultura ucraineană şi impunând o blocadă porturilor acestei ţări la Marea Neagră pentru a-i împiedica exporturile".



Dacă câteva nave care transportă cereale au putut părăsi Ucraina în baza unui acord obţinut de ONU, aceste operaţiuni "rămân limitate de mine submarine lăsate de forţele ruse de-a lungul coastei" ucrainene, a afirmat Regatul Unit.



Ministerul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat că "tentativele cinice ale Moscovei pentru a răscumpăra aprovizionarea alimentară mondială" nu trebuie să-şi atingă scopul.



În mai, premierul Boris Johnson anunţase o tranşă de 300 milioane de lire (355 milioane de euro) ca ajutor militar şi umanitar pentru Ucraina, după un plan precedent de 450 milioane de lire, cuprinzând în special furnizarea de rachete.

Citește și - Ucraina este împotriva "îngheţării" războiului declanşat de Rusia şi adoptării unui acord de tipul "Minsk-3"

Secretarul Consiliului pentru Securitate Naţională şi Apărare din Ucraina, Oleksii Danilov, a avertizat sâmbătă în cadrul telemaratonului informativ al televiziunilor ucrainene împotriva "îngheţării" războiului declanşat de Rusia şi adoptării unui acord de tipul "Minsk-3" condiţionat, relatează agenţia de presă locală Liga.

Kievul nu trebuie să accepte sub nicio formă "îngheţarea" actualului război cu Rusia, consideră el, pentru că mai devreme sau mai târziu Federaţia Rusă va încerca oricum să captureze din nou teritorii ale Ucrainei.



"În acest război, fiecare ţară îşi are propriile interese, dar este necesar să prevenim un 'Minsk-3' condiţionat, societatea noastră nu va accepta aşa ceva. Condiţiile 'Minsk-1' şi 'Minsk-2' au fost absolut inacceptabile pentru Ucraina", a afirmat el, referindu-se la acordurile mediate de Franţa şi Germania, destinate să pună capăt ostilităţilor din Donbas (est).



Danilov a menţionat că unele ţări ajută Ucraina, în timp ce altele consideră că ar fi "necesară o negociere" cu dictatorul rus Vladimir Putin, întrucât urmează o iarnă grea, iar preţurile la gaze au crescut semnificativ.



"Cetăţenii noştri îşi dau viaţa. Preţul pe care îl plătesc ucrainenii ca naţiune ne costă scump. Este vorba despre întreaga Europă, Ucraina este o frontieră, dacă nu am fi respins agresiunea rusească din 24 februarie, tancurile ruseşti puteau să fi ajuns în Varşovia, Vilnius şi în alte oraşe europene", a declarat oficialul ucrainean.



Totodată, Danilov a declarat că Rusia duce o 'puternică' campanie mediatică împotriva preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, iar una dintre naraţiunile promovate de propaganda rusă este teza conform căreia lumea ar fi 'obosit de războiul' Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.



Oficialul de la Kiev a remarcat că acest lucru nu este adevărat, iar lumea civilizată continuă să sprijine Ucraina.



O părere similară a fost exprimată sâmbătă şi de consilierul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak. Potrivit lui, compromisurile cu Rusia vor fi un dezastru, războiul trebuie să se încheie cu o victorie militară pentru Ucraina, un tribunal pentru criminali de război şi cu o transformare a Federaţiei Ruse, transmite Liga, citând declaraţiile sale transmise prin Twitter. Vezi articolul aici!

