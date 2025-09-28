Livetext Alegeri în Republica Moldova. S-au deschis urnele

Update ora 8:00. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00.

Cetățenii din Republica Moldova aleg dacă să continue integrarea europeană sau să revină sub influență mai mare a Rusiei.

Pentru cetățenii moldoveni din străinătate, miza electorală este la fel de importantă. În România au fost organizate 23 de secții de votare, un număr record

La precedentele scrutine (referendum, alegeri prezidențiale) s-au mobilizat peste 31.000 de moldoveni din diaspora în România.

La nivelul României, cele 23 de secții sunt distribuite astfel: București - 5, Iași - 3, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov - câte două, iar în municipiile Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgu Mureș, Suceava și Sibiu - câte una.

O premieră: în București funcționează o secție la Muzeul Țăranului Român

Cine se confruntă la aceste alegeri?

În total, 23 de concurenți electorali au fost validați de Comisia Electorală Centrală: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți.

În sondaje actuale, lupta pare extrem de strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - pro-european, susținut de președinta Maia Sandu - și Blocul Patriotic , aflat pe linie mai apropiată de orientarea pro-rusă, care conglomerează mai multe formațiuni de opoziție cu astfel de afinități.

Alte formațiuni care ar putea intra în Parlament, conform estimărilor, sunt Partidul Nostru și Blocul Alternativa .

În drumul spre aceste alegeri, două partide pro-ruse - „Heart of Moldova” și „Moldova Mare” - au fost excluse din competiție de autoritățile electorale, pe baza acuzațiilor de finanțare ilegală și legături cu structuri care urmăresc influențe externe.

În 2021, în ultimele alegeri parlamentare, PAS a câștigat 63 de mandate, majoritate semnificativă.

Mize cheie & tensiuni