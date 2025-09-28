€ 0.0000
Data publicării: 22:33 28 Sep 2025

Câți moldoveni au votat astăzi în România
Autor: Doinița Manic

Câți moldoveni au votat astăzi în România Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Află în articol câți moldoveni au votat astăzi în România, pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, în România 29.379 de cetăţeni moldoveni şi-au exprimat opţiunea la urne, pentru membrii Legislativului de la Chişinău.

Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a precizat, duminică seara, că la Bucureşti au votat cei mai mulţi cetăţeni moldoveni - peste 10.000.

Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti: Nu a fost nicio alertă cu bombă



Diplomatul a afirmat că în ţara noastră nu au existat situaţii ameninţătoare la secţiile de vot.

"La una din secţiile de votare din centrul Bucureştiului, de pe strada Stavropoleos, membrii biroului au auzit un sunet straniu şi au chemat jandarmii să facă o verificare. Au făcut verificarea şi sunetul a dispărut, nimic nu s-a depistat, dar nu s-a întrerupt procesul electoral. Deci nu a fost nicio alertă cu bombă, asta pot să spun. A fost totul impecabil. Mai mult decât atât, noi ne-am asigurat, la începutul zilei, autorităţile specializate, în cooperare cu noi, au realizat o verificare pirotehnică a tuturor secţiilor de votare din România, cu excepţia ambasadei şi a consulatului", a declarat, duminică seara, pentru Agerpres, ambasadorul Victor Chirilă.

Secţiile de votare organizate în România s-au închis la ora locala 21:00, fără a fi necesară o prelungire a programului de vot.

Cifra alegătorilor, mai mică decât cea de la prezidențialele de anul trecut



Diplomatul a spus că cifra alegătorilor din ţara noastră este cu aproape 2.150 mai mică decât cea atinsă la alegerile prezidenţiale de anul trecut.

"Cu toate acestea, este o mare victorie pentru alegătorii din România, pentru că, de obicei, la alegerile parlamentare se votează mult mai puţin decât la alegerile prezidenţiale. (...) Am depăşit cu mult nivelul de participare care a fost atins la alegerile parlamentare din 2021, când au votat în jur de 19.000 de alegători în România. Deci, practic, de data aceasta s-a votat cu 10.000 mai mult decât la alegerile parlamentare de acum patru ani", a subliniat Victor Chirilă.

În România, cetăţenii moldoveni au avut organizate 23 de secţii de votare, un număr record, şi o premieră la Bucureşti - o secţie de votare la Muzeul Ţăranului Român.

La Bucureşti au fost cinci secţii de votare, la Iaşi - trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu - câte una.

În diaspora au votat, până la ora 22:00, peste 271.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova.

