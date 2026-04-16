Lidl intră pe piața telefoniei mobile. Compania anunță că va oferi abonamente ieftine în 30 de țări

Lidl va începe să ofere abonamente ieftine de telefonie mobilă în mai multe țări la sfârșitul acestui an. Lanțul de magazine a declarat pentru Financial Times că se extinde dincolo de Germania, Austria și Elveția cu un serviciu mobil care ar putea fi disponibil în cele din urmă în până la 30 de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Franța și Spania. Potrivit sursei citate, Lidl a refuzat să spună ce piețe va viza mai întâi.

Astfel, Lidl intră pe piața mobilă europeană, după ce recent asta au făcut și companii fintech precum Revolut, Klarna și N26. În august anul trecut, FT a relatat că Monzo se afla, de asemenea, în „etapele incipiente” ale lansării unei oferte similare.

Participanții au căutat să ofere servicii mobile ieftine în efortul de a-și fideliza clienții și de a-și extinde fluxurile de venituri. Lidl va oferi servicii prin intermediul aplicației sale Lidl Plus, care are peste 100 de milioane de utilizatori.

Julian Beer, director executiv al Lidl International, a declarat că această mișcare va oferi „conectivitate fără complicații” pentru milioane de clienți.

Schwarz Group, proprietarul Lidl, a semnat un acord cu furnizorul de comunicații mobile 1GLOBAL, astfel încât retailerul să poată deveni un operator de rețea virtuală sau MVNO (operator mobil virtual).

MVNO-urile, precum Tesco și Lebara din Marea Britanie, încheie acorduri angro pentru a utiliza rețelele administrate de marile grupuri de telecomunicații, ceea ce înseamnă că nu au nevoie de propria infrastructură.

Kester Mann, analist la CCS Insight, a declarat că sosirea Lidl pe piețe noi ar crește concurența pentru furnizorii existenți, care se confruntă deja cu o amenințare majoră din cauza sosirii jucătorilor din domeniul serviciilor financiare, cum ar fi Revolut.

Ca parte a acordului, Schwarz Group va prelua, de asemenea, o participație de 9,9% la 1GLOBAL, care deține licențe de telecomunicații și parteneriate în 12 țări.

Impulsul către tehnologia mobilă marchează următorii pași în efortul Schwarz de a construi un ecosistem digital mai larg, alături de cele 14.000 de magazine Lidl și Kaufland. Prin intermediul unității sale Schwarz Digits, grupul a devenit deja un furnizor european cu creștere rapidă de servicii de cloud computing și securitate cibernetică, precum și un investitor în startup-uri de Inteligență Artificială.

Hakan Koç, fondator și CEO al 1GLOBAL, a declarat că firma sa își propune să facă comunicațiile mobile intuitive și flexibile.