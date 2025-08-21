Data publicării:

Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe din Federația Rusă, a transmis un mesaj categoric privind desfășurarea de trupe străine în Ucraina.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute în Alaska la summitul între Putin şi preşedintele american Donald Trump, în special prin insistenţa europenilor de a desfăşura după război trupe în Ucraina ca garanţie de securitate pentru această ţară, desfăşurare care pentru Rusia este "inacceptabilă", relatează agenţiile Reuters, AFP, EFE și Agerpres.

"Preşedintele nostru a spus în mod repetat că este pregătit pentru o întâlnire, inclusiv cu Zelenski", dar pentru ca aceasta să fie utilă ea trebuie să fie pregătită cu seriozitate în prealabil, adică "toate chestiunile care necesită discuţii la nivel înalt" să fie mai întâi "bine studiate" la nivel de experţi, negocieri din care să rezulte "recomandările corespunzătoare", a explicat Lavrov la o conferinţă de presă.

El susţine că există şi un semn de întrebare asupra autorităţii lui Zelenski de a semna un acord, întrucât mandatul său prezidenţial a expirat, şi a descris graba afişată de preşedintele ucrainean de a se întâlni cu Putin drept un "truc" actoricesc al lui Zelenski. "Este clar că această activitate legată de organizarea unui summit cu liderul rus are ca obiectiv să demonstreze o atitudine constructivă faţă de procesul de soluţionare, dar în realitate urmăreşte pur şi simplu să se substituie muncii serioase, laborioase şi dificile pentru ajungerea la un consens asupra principiilor unei soluţionări solide a crizei", a remarcat şeful diplomaţiei ruse.

Desfășurarea de trupe străine în Ucraina



Cât despre garanţiile de securitate în cadrul unui acord de pace în Ucraina, Lavrov a repetat că Rusia este de acord, dar să se ţină cont şi de interesele Moscovei, care doreşte ca Ucraina să fie o ţară neutră şi să-şi menţină statutul de stat fără arme nucleare.

El a acuzat aliaţii europeni ai Ucrainei că încearcă să mute în altă direcţie atenţia de la ceea ce Rusia descrie drept "cauzele profunde" ale războiului, o formulă repetată constant de Moscova de la începutul acestui război şi prin care cere de fapt, printre altele, recunoaşterea anexării teritoriilor pe care le ocupă în Ucraina, excluderea aderării acestei ţări la NATO şi crearea unei noi arhitecturi europene de securitate.

Referindu-se la astfel la insistenţele susţinătorilor ucraineni ai Ucrainei, în special preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, de a trimite în Ucraina trupe ca o formă de garanţie de securitate pentru această ţară, şeful diplomaţiei ruse a subliniat din nou că "o intervenţie străină pe o parte a teritoriului ucrainean (...) ar fi total inacceptabilă pentru Rusia".

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat el, garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie avute în vedere pornind de la discuţiile pe acest subiect care s-au desfăşurat între Rusia şi Ucraina în 2022 la Istanbul, unde cererea adresată Kievului de Moscova a fost să accepte un statut de neutralitate în schimbul garanţiilor de securitate oferite de cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa.

Conform mai multor surse, la summitul cu Trump desfăşurat vineri Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi a declarat după întâlniri desfăşurate luni la Casa Albă cu Trump că această chestiune rămâne să fie discutată direct între el şi Putin la o reuniune despre care Trump a spus că se fac pregătiri, dar pentru care Moscova a temperat aşteptările. Discuţiile avute de Trump cu Zelenski şi cu liderii europeni au lăsat neclară calea către pace în Ucraina şi s-au axat mai degrabă pe garanţiile de securitate asupra cărora insistă Ucraina şi susţinătorii săi europeni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
ParintiSiPitici.ro
Va începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ministrul David răspunde direct și face un APEL către profesori: „Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare”
21 aug 2025, 18:46
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare
21 aug 2025, 12:24
Karol Nawrocki accelerează modernizarea Poloniei și trage guvernul de mânecă: mega-aeroport între Varșovia și Lodz, prima centrală nucleară a țării și protecție pentru fermieri
21 aug 2025, 11:23
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
21 aug 2025, 10:57
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
21 aug 2025, 09:55
Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia
21 aug 2025, 09:22
Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică
21 aug 2025, 09:20
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
20 aug 2025, 23:23
Un ghid turistic a murit la Colosseum. Fața neagră a supraturismului
20 aug 2025, 20:03
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
20 aug 2025, 19:12
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
20 aug 2025, 18:56
Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO
20 aug 2025, 18:22
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul
20 aug 2025, 11:01
Alianţa Nord-Atlantică îşi dă întâlnire în Turcia pentru summitul din 2026
20 aug 2025, 10:38
De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina
20 aug 2025, 09:35
Imaginile cu Boris Johnson care au făcut înconjurul Internetului. Fostul premier britanic, așa cum nu l-ai mai văzut, la plajă, în Grecia / video viral
20 aug 2025, 08:45
În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia
20 aug 2025, 08:37
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
19 aug 2025, 23:09
Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski
19 aug 2025, 22:18
Ce i-a șoptit Trump lui Macron în Biroul Oval, despre Putin. Totul a fost captat de un microfon rămas deschis
19 aug 2025, 21:20
Cum ajunge Budapesta pe harta păcii. Politico anunță că Trump vrea negocieri în Ungaria, cu Putin și Zelenski
19 aug 2025, 20:58
Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol
19 aug 2025, 20:18
Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro
19 aug 2025, 19:52
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
19 aug 2025, 17:58
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
19 aug 2025, 11:01
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
19 aug 2025, 10:33
În mijlocul negocierilor pentru pace în Ucraina, Trump primește o nouă amenințare: Kim Jong-un, acuze pentru Coreea de Sud și America
19 aug 2025, 09:35
Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace
19 aug 2025, 09:55
Cele mai noi știri
acum 18 minute
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
acum 20 de minute
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
acum 25 de minute
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
acum 1 ora 1 minute
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
acum 1 ora 12 minute
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
acum 1 ora 12 minute
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
acum 1 ora 53 minute
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
acum 1 ora 55 minute
Un jurnalist grec, uluit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gandit imediat la Grecia"
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel