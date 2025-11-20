€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un tânăr în scaun cu rotile, în parcare. A încurcat comenzile
Data actualizării: 10:21 20 Noi 2025 | Data publicării: 10:04 20 Noi 2025

Judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un tânăr în scaun cu rotile, în parcare. A încurcat comenzile
Autor: Andrei Itu

laurian-stanchescu-scriitor-scaun-cu-rotile_27195200 Foto: Pixabay / scaun cu rotile
 

Un accident rutier grav a fost provocat de o fostă judecătoare din Bihor, în urma căruia un tânăr de 27 de ani, imobilizat într-un scaun cu rotile, a murit.

Tragedia s-a întâmplat în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, județul Bihor. Se pare că, fostul magistrat, în vârstă de 51 de ani, a călcat din greșeală pedala de accelerație și a lovit mai mulți oameni.

Tânărul în scaun cu rotile a murit

Din nefericire, un tânăr a murit și alte două persoane sunt rănite. 

”În noaptea de miercuri spre joi, pompierii bihoreni au intervenit la un accident grav produs în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin. Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane. În accident au fost implicaţi un autoturism şi trei pietoni aflaţi în parcare: două persoane în scaun cu rotile şi o asistentă medicală”, transmite ISU Bihor.

Apelul de urgenţă a fost primit în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 23:30. La faţa locului au fost trimise rapid echipaje din cadrul Gărzii 1 Mai şi ale Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea. De asemenea, a fost trimisă o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenţie, precum și o ambulanţă SMURD însoţită de medic de urgenţă şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă.

Tânărul în scaun cu rotile, prins sub un autoturism

”Pompierii au intervenit pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile şi prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roşu medical”, notează ISU Bihor.

Sursa citată afirmă că persoana aflată în scaunul cu rotile a fost găsită fără semne vitale.

”Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la faţa locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni uşoare”, transmite ISU Bihor.

Citește și - Imagini virale cu un bărbat în scaun cu rotile care se ridică în picioare și urcă într-o mașină / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bihor
scaun cu rotile
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Arta de a trăi frumos: De ce mobilierul italian rămâne simbolul eleganței absolute
Publicat acum 22 minute
Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei
Publicat acum 25 minute
Judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un tânăr în scaun cu rotile, în parcare. A încurcat comenzile
Publicat acum 33 minute
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului: 27 de persoane au murit
Publicat acum 34 minute
Buzău: Opt candidați înscriși la alegerile pentru funcția de președinte al CJ
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close