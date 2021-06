Jeff Bezos, în spațiu luna viitoare

„Încă de când aveam cinci ani am visat să călătoresc în spațiu. Pe 20 iulie voi face acea călătorie cu fratele meu”, a declarat Bezos într-o postare pe Instagram.



Potrivit unui comunicat publicat de compania Blue Origin luni, licitaţia organizată pentru cumpărarea celui de-al treilea loc a ajuns la 2,8 milioane de dolari. Preţul de vânzare ar putea să crească şi mai mult după anunţul făcut de CEO-ul grupului Amazon. Aproape 6.000 de persoane din 143 de ţări au participat la licitaţie, a precizat compania americană. Licitaţia se va încheia pe 12 iunie. Fondurile obţinute vor fi donate fundaţiei create de Blue Origin, Club For The Future, care are misiunea de a încuraja tinerele generaţii să înceapă cariere profesionale în domeniul ştiinţific.



Racheta cu decolare verticală New Shepard va fi lansată pe 20 iulie, iar capsula se va separa de racheta purtătoare când va atinge altitudinea de 75 de kilometri, continuându-şi apoi traiectoria până când va depăşi altitudinea de 100 de kilometri.

Pasagerii aflaţi la bordul capsulei vor putea în acel moment să plutească în condiţii de imponderabilitate timp de câteva minute şi să admire curbura Pământului. În acest timp, racheta lansatoare va începe să coboare treptat şi va trebui să aterizeze controlat la un punct fix, pe o pistă, tot în poziţie verticală. La rândul său, capsula va intra după aproximativ 10 minute în cădere liberă pentru a reveni pe Terra, iar coborârea va fi frânată cu ajutorul a trei mari paraşute şi a unor retropropulsoare, înainte de a ateriza într-o regiune deşertică situată în partea vestică a statului american Texas, potrivit Agerpres.

Bezos a fondat Blue Origin în 2000 și a declarat într-un interviu din 2018 că este „cea mai importantă lucrare” a sa. Când Bezos a anunțat în februarie că va renunța la funcția de CEO al Amazon, el a spus că Blue Origin este unul dintre proiectele în care se va implica mai mult.

Jeff Bezos este una dintre cele mai bogate persoane din lume. Potrivit Forbes, averea lui se ridică la circa 186 de miliarde de dolari.