Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului

Miliardarul american a transmis un mesaj emoționant după pierderea unei persoane dragi.
Jacklyn „Jackie” Gise Bezos, mama fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a decedat la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare chiar de către miliardar.
„Maturitatea ei a început puțin mai devreme, când a devenit mama mea la frageda vârstă de 17 ani. Nu a fost ușor, dar a reușit să facă totul să meargă. S-a dedicat cu pasiune rolului de a mă iubi, a adus tatăl meu extraordinar în „echipă” câțiva ani mai târziu și apoi și-a adăugat sora și fratele meu pe lista de oameni pe care să-i iubească, protejeze și hrănească. Pentru restul vieții ei, acea listă de persoane de iubit nu a încetat să crească. Ea a dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”, a scris Jeff Bezos, într-o postare emoționantă pe Instagram.
Aceasta a murit joi, în locuința sa din Miami, după o luptă îndelungată cu demența cu corpi Lewy, fiind înconjurată de familie.
„După o lungă luptă cu demența, a trecut astăzi la cele veșnice, înconjurată de mulți dintre noi care am iubit-o - copiii ei, nepoții și tatăl meu. Știu că a simțit dragostea noastră în acele ultime momente. Am fost cu toții atât de norocoși să fim în viața ei. O păstrez în siguranță în inima mea pentru totdeauna. Jacklyn Gise Bezos, 29 decembrie 1946 - 14 august 2025. Te iubesc, mamă”, a conchis miliardarul.
Jackie a fost diagnosticată cu demență cu corpi Lewy în 2020, o boală progresivă care reprezintă al doilea tip de demență ca frecvență, după Alzheimer, și care poate afecta memoria, raționamentul și mișcările fizice.
de Val Vâlcu
