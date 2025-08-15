Data publicării:

Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului

Autor: Iulia Horovei
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Miliardarul american a transmis un mesaj emoționant după pierderea unei persoane dragi.

Jacklyn „Jackie” Gise Bezos, mama fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a decedat la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare chiar de către miliardar.

Jeff Bezos, omagiu adus mamei sale

„Maturitatea ei a început puțin mai devreme, când a devenit mama mea la frageda vârstă de 17 ani. Nu a fost ușor, dar a reușit să facă totul să meargă. S-a dedicat cu pasiune rolului de a mă iubi, a adus tatăl meu extraordinar în „echipă” câțiva ani mai târziu și apoi și-a adăugat sora și fratele meu pe lista de oameni pe care să-i iubească, protejeze și hrănească. Pentru restul vieții ei, acea listă de persoane de iubit nu a încetat să crească. Ea a dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”, a scris Jeff Bezos, într-o postare emoționantă pe Instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos)

Aceasta a murit joi, în locuința sa din Miami, după o luptă îndelungată cu demența cu corpi Lewy, fiind înconjurată de familie.

„După o lungă luptă cu demența, a trecut astăzi la cele veșnice, înconjurată de mulți dintre noi care am iubit-o - copiii ei, nepoții și tatăl meu. Știu că a simțit dragostea noastră în acele ultime momente. Am fost cu toții atât de norocoși să fim în viața ei. O păstrez în siguranță în inima mea pentru totdeauna. Jacklyn Gise Bezos, 29 decembrie 1946 - 14 august 2025. Te iubesc, mamă”, a conchis miliardarul.

Jackie a fost diagnosticată cu demență cu corpi Lewy în 2020, o boală progresivă care reprezintă al doilea tip de demență ca frecvență, după Alzheimer, și care poate afecta memoria, raționamentul și mișcările fizice.

