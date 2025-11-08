€ 5.0860
Data actualizării: 14:28 08 Noi 2025 | Data publicării: 14:11 08 Noi 2025

Jaful de Luvru: Emmanuel Macron promite recuperarea bijuteriilor furate și o reformă majoră a securității muzeului
Autor: Doinița Manic

Muzeul Luvru jefuit Muzeul Luvru din Paris, jefuit în data de 19 octombrie. Foto: Pixabay
 

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este încrezător că bijuteriile furate de la Muzeu Luvru vor fi găsite.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi recuperate şi a promis o reevaluare completă a măsurilor de securitate din faimosul muzeu parizian, transmite Agerpres, citând AFP.

„Am început să interogăm o parte din banda care a participat la jaf. Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi judecaţi”, a declarat președintele francez pentru postul de televiziune Televisa, în timpul turneului său din America Latină.

Macron a subliniat, de asemenea, că „după ceea ce s-a întâmplat, care a fost un şoc pentru toată lumea”, este „ocazia de a deveni încă şi mai puternici”.

Detalii despre jaful de la Luvru

Reamintim că jaful dela Luvru a avut loc pe 19 octombrie, când hoţii au reuşit să pătrundă în incinta Muzeului Luvru şi să sustragă bijuterii evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, încă dispărute. Patru persoane au fost deja puse sub acuzare şi reţinute de autorităţile franceze.

Printre cele opt piese considerate „de o valoare patrimonială inestimabilă” de către oficiali se află şi diadema împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon al III-lea, împodobită cu aproape 2.000 de diamante.

Raport: Muzeul Luvru „a neglijat securitatea în avantajul atractivităţii”

Curtea de Conturi din Franța a atras în repetate rânduri atenţia asupra deficienţelor de management din cadrul muzeului, criticând joi, într-un nou raport, faptul că instituţia „a neglijat securitatea în avantajul atractivităţii”.

„Securitatea Muzeului Luvru va fi complet regândită”, a asigurat Emmanuel Macron, amintind de planul „Noua Renaştere a Luvrului”, lansat în ianuarie, care prevede amenajarea unei noi intrări şi a unei săli dedicate capodoperei lui Leonardo da Vinci, Gioconda.

Potrivit Curţii de Conturi, costurile proiectului au crescut la 1,15 miliarde de euro, faţă de estimările iniţiale de 700-800 de milioane, iar finanţarea completă nu este încă asigurată.

În paralel, conducerea muzeului a anunţat vineri, în cadrul unui consiliu extraordinar, o serie de „măsuri de urgenţă”, printre care numirea unui „coordonator al siguranţei” şi instalarea de camere video suplimentare, după ce lipsa acestora în zona exterioară a fost puternic criticată.

