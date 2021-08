Case palestiniene şi israeliene, în Cisiordania. Israelul urmează să-și dea aprobarea

Surse guvernamentale israeliene au declarat că ministrul Apărării, Benjamin Gantz, a aprobat construcţia a 1.000 de case palestiniene în Zona C a Cisiordaniei, aflată în totalitate sub control israelian, informează site-ul Ynetnews.com şi cotidianul The Times of Israel. Ar fi prima dată în ultimii ani când Israelul aprobă construcţii de case palestiniene în această zonă, scrie Mediafax.

Însă Guvernul Naftali Bennett intenţionează să aprobe şi construcţii de case în colonii evreieşti din Cisiordania, afirmă surse citate de postul public Kan. Comisia pentru Planificare a Administraţiei Civile din Israel ar urma să autorizeze construcţia a 2.200 de locuinţe în colonii din Cisiordania.

Ar fi prima dată când Israelul aprobă extinderea coloniilor evreieşti de la începerea mandatului premierului Naftali Bennett şi de la instalarea Administraţiei Joseph Biden în SUA. Autoritatea Palestiniană contestă vehement activităţile israeliene de colonizare în Cisiordania. De asemenea, Uniunea Europeană şi Naţiunile Unite critică activităţile israeliene de colonizare.

Israelul avertizează: Iranul va putea produce arme nucleare în 10 săptămâni

Iranul va putea produce o armă nucleară în decurs de 10 săptămâni, a declarat miercuri ministrul apărării Benny Gantz diplomaților din statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU.

„Iranul a încălcat toate liniile directoare stabilite în JCPOA [acordul nuclear] și este la doar aproximativ 10 săptămâni distanță de la achiziționarea materialelor de calitate necesară pentru arme nucleare”, a avertizat Gantz.

„Prin urmare, este timpul să acționăm. Lumea trebuie să aplice sancțiuni economice și să ia măsuri operative împotriva Corpului de Paza Revoluționară Islamică din Iran.”

Îngrijorări în regiune

În ultimele săptămâni, înalți oficiali israelieni, inclusiv prim-ministrul Naftali Bennett, ministrul de externe Yair Lapid și Benny Gantz și-au exprimat îngrijorările în fața SUA și a altor aliați că Iranul profită de o lungă pauză în negocieri pentru a reveni la JCPOA și pentru a-și avansa programul nuclear . Discuțiile au fost suspendate din iunie, iar regimul de la Teheran spune că nu vor relua cel puțin până când noul său președinte, Ebrahim Raisi, va forma un noul guvern la sfârșitul acestei luni.

Remarcile lui Gantz au fost făcute miercuri într-o prezentare cu Lapid către diplomații din statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, ca parte a unui impuls al Israelului pentru ca CSONU să sancționeze Iranul pentru atacurile sale maritime.

De asemenea, ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, a repetat poziția Riyadhului la o conferință virtuală a Aspen Security Forum, marți, că ar putea accepta o versiune „mai lungă și mai puternică” a acordului nuclear al Iranului din 2015 cu puterile mondiale dacă va primi garanții că Teheranul nu va obține niciodată know-how-ul în domeniul armelor nucleare, notează JPost.