Israelul a atacat din nou situl nuclear de la Fordow

Instalația nucleară Fordow din Iran a fost lovită din nou, de data aceasta de un atac israelian, potrivit rapoartelor. Situl, construit într-un munte, a fost ținta bombelor americane care distrug buncărele, scrie Sky News.

Purtătorul de cuvânt al sediului de management al crizelor din provincia Qom a precizat că în această dimineață, „inamicul agresiv a atacat din nou situl nuclear Fordow“.

„Nu există niciun pericol sau amenințare pentru cetățeni“, a precizat acesta.

Bombardele americane au cauzat probabil daune „foarte semnificative” zonelor subterane ale uzinei iraniene de îmbogățire a uraniului Fordow, săpată într-un munte, deși nimeni nu poate spune încă amploarea, a declarat luni șeful organului de supraveghere nuclear al ONU, Rafael Grossi.

„Având în vedere sarcina utilă explozivă utilizată și natura extrem de sensibilă la vibrații a centrifugelor, este de așteptat să se fi produs daune foarte semnificative”, a declarat Grossi într-o declarație la o reuniune de urgență a Consiliului guvernatorilor din 35 de țări al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

