€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:03 23 Sep 2025

Iranul amenință cu programul nuclear, în timp Occidentul presează pentru un compromis

Autor: Tiberiu Vasile
israel-iran-noi-atacuri_10964600 Foto: Agerpres
 

Negocierile privind programul nuclear al Iranului au ajuns într-un moment delicat, avertizează șeful AIEA Rafael Grossi, care insistă că dialogul trebuie să continue, în timp ce sancțiunile internaționale riscă să fie reimpuse.

Şeful AIEA (Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică), Rafael Grossi, a recunoscut la New York că negocierile privind programul nuclear iranian au ajuns într-un moment critic, dar a subliniat că o soluţie diplomatică rămâne încă posibilă. Oficialul a anunţat că a discutat luni cu ministrul iranian de externe şi a programat noi întâlniri pentru perioada imediat următoare, în contextul în care Teheranul a ameninţat recent că îşi va suspenda cooperarea cu agenţia dacă sancţiunile europene vor fi reimpuse.

Grossi a descris situaţia astfel: "Evident, acesta este un punct de cotitură destul de dificil", și a punctat rolul dialogului: "Ceea ce este important este să continue comunicarea". El a precizat că s-a întâlnit cu Abbas Araghchi, ministrul de externe de la Teheran, şi a anunţat că "şi alte întâlniri vor avea loc poate în cursul săptămânii".

Bruxellesul şi trio-ul E3 acuză Iranul că nu a respectat condiţiile necesare pentru prelungirea facilităţilor convenite în 2015

Delegaţia iraniană a transmis, potrivit comunicatelor, angajamentul Teheranului. În cursul discuţiei, ministrul iranian l-a asigurat pe Grossi de "bunăvoinţa şi abordarea responsabilă a Iranului". În acelaşi timp, Iranul a avertizat că orice măsuri care reintroduc sancţiuni vor fi considerate presiuni politice inacceptabile; Bruxellesul şi trio-ul E3 (Germania, Franţa, Regatul Unit) acuză în schimb Iranul că nu a respectat condiţiile necesare pentru prelungirea facilităţilor convenite în 2015.

La rândul său, Grossi a subliniat că progresele depind de partea opusă: "Orice progres în acest domeniu depinde de responsabilitatea celorlalte părţi". El a evitat o poziţie tranşantă asupra rezultatului, afirmând că nu este "nici optimist, nici pesimist", dar că legăturile diplomatice nu s-au rupt. "Sper cu adevărat, şi cred că nu se poate exclude, că putem totuşi găsi un acord", a mai completat acesta.

Din partea Uniunii Europene, înalţi oficiali au transmis disponibilitate pentru dialog. Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a spus că este pregătită "pentru orice discuţii" şi pentru "soluţii diplomatice", dar a avertizat asupra constrângerii timpului. Când a fost întrebată despre posibilitatea unui compromis în termen scurt, ea a răspuns că "este greu de spus" şi a adăugat: "Sunt cu adevărat dispusă să explorez modalităţile de a găsi o soluţie diplomatică".

Teheranul denunţă o constrângere politică

Contextul negocierilor este tensionat: Consiliul de Securitate al ONU a aprobat recent reimpunerea sancţiunilor internaţionale care ar urma să reintre în vigoare în lipsa unui acord, iar Teheranul denunţă această abordare ca pe o constrângere politică. Grossi a îndemnat toate părţile la prudenţă, avertizând că politizarea excesivă a dosarului riscă să compromită cooperarea tehnică cu Iranul şi să conducă la scenarii mai severe, inclusiv retragerea Republicii Islamice din Tratatul de neproliferare nucleară: "Desigur, unii vor spune că se pierde timpul, dar eu nu aparţin acestei sfere. Acesta este domeniul interpretării politice".

Între părţile implicate urmează să aibă loc, în această săptămână, discuţii la nivel tehnic şi politic între reprezentanţi ai E3, ai Comisiei Europene şi emisari iranieni, în încercarea de a găsi o formulă care să împiedice reîntoarcerea la confruntare și tensiune, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Neymar, reacție dură când a văzut clasamentul Balonului de Aur 2025
Publicat acum 11 minute
Iranul amenință cu programul nuclear, în timp Occidentul presează pentru un compromis
Publicat acum 24 minute
Vremea pe o lună. Prognoza meteo până-n 20 octombrie/ Ce se întâmplă cu temperaturile în următoarele săptămâni
Publicat acum 31 minute
Horoscop 23 septembrie. Risc de amăgire pentru o zodie
Publicat acum 43 minute
Drone suspecte au perturbat zborurile pe Aeroporturile din Copenhaga și Oslo
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close