Iranul amenință cu programul nuclear, în timp Occidentul presează pentru un compromis

Şeful AIEA (Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică), Rafael Grossi, a recunoscut la New York că negocierile privind programul nuclear iranian au ajuns într-un moment critic, dar a subliniat că o soluţie diplomatică rămâne încă posibilă. Oficialul a anunţat că a discutat luni cu ministrul iranian de externe şi a programat noi întâlniri pentru perioada imediat următoare, în contextul în care Teheranul a ameninţat recent că îşi va suspenda cooperarea cu agenţia dacă sancţiunile europene vor fi reimpuse.

Grossi a descris situaţia astfel: "Evident, acesta este un punct de cotitură destul de dificil", și a punctat rolul dialogului: "Ceea ce este important este să continue comunicarea". El a precizat că s-a întâlnit cu Abbas Araghchi, ministrul de externe de la Teheran, şi a anunţat că "şi alte întâlniri vor avea loc poate în cursul săptămânii".

Bruxellesul şi trio-ul E3 acuză Iranul că nu a respectat condiţiile necesare pentru prelungirea facilităţilor convenite în 2015

Delegaţia iraniană a transmis, potrivit comunicatelor, angajamentul Teheranului. În cursul discuţiei, ministrul iranian l-a asigurat pe Grossi de "bunăvoinţa şi abordarea responsabilă a Iranului". În acelaşi timp, Iranul a avertizat că orice măsuri care reintroduc sancţiuni vor fi considerate presiuni politice inacceptabile; Bruxellesul şi trio-ul E3 (Germania, Franţa, Regatul Unit) acuză în schimb Iranul că nu a respectat condiţiile necesare pentru prelungirea facilităţilor convenite în 2015.

La rândul său, Grossi a subliniat că progresele depind de partea opusă: "Orice progres în acest domeniu depinde de responsabilitatea celorlalte părţi". El a evitat o poziţie tranşantă asupra rezultatului, afirmând că nu este "nici optimist, nici pesimist", dar că legăturile diplomatice nu s-au rupt. "Sper cu adevărat, şi cred că nu se poate exclude, că putem totuşi găsi un acord", a mai completat acesta.

Din partea Uniunii Europene, înalţi oficiali au transmis disponibilitate pentru dialog. Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a spus că este pregătită "pentru orice discuţii" şi pentru "soluţii diplomatice", dar a avertizat asupra constrângerii timpului. Când a fost întrebată despre posibilitatea unui compromis în termen scurt, ea a răspuns că "este greu de spus" şi a adăugat: "Sunt cu adevărat dispusă să explorez modalităţile de a găsi o soluţie diplomatică".

Teheranul denunţă o constrângere politică

Contextul negocierilor este tensionat: Consiliul de Securitate al ONU a aprobat recent reimpunerea sancţiunilor internaţionale care ar urma să reintre în vigoare în lipsa unui acord, iar Teheranul denunţă această abordare ca pe o constrângere politică. Grossi a îndemnat toate părţile la prudenţă, avertizând că politizarea excesivă a dosarului riscă să compromită cooperarea tehnică cu Iranul şi să conducă la scenarii mai severe, inclusiv retragerea Republicii Islamice din Tratatul de neproliferare nucleară: "Desigur, unii vor spune că se pierde timpul, dar eu nu aparţin acestei sfere. Acesta este domeniul interpretării politice".

Între părţile implicate urmează să aibă loc, în această săptămână, discuţii la nivel tehnic şi politic între reprezentanţi ai E3, ai Comisiei Europene şi emisari iranieni, în încercarea de a găsi o formulă care să împiedice reîntoarcerea la confruntare și tensiune, conform Agerpres.