Ionuț Vulpescu, gânduri după moartea lui Constantin Gheorghe: Pierd un coleg și un prieten de cursă lungă

Ionuț Vulpescu a vorbit despre Constantin Gheorghe, consilierul lui Ion Iliescu în al doilea mandat de președinte, care a murit ieri:

„Întâi am crezut că am citit cea mai șocantă postare a lui Constantin Gheorghe. Cea în care el și-a anunțat propria moarte. Când am sunat însă la numărul la care vorbisem de sute de ori în ultimii 20 de ani și mi-a răspuns Cătălin, băiatul lui, am înțeles ca e încă un final la început de an.

Ne văzusem de Sfântul Ștefan, vorbisem la telefon zilele trecute și cred că ultimele mesaje le-am schimbat alaltăieri.

Moartea lui Gheorghe Constantin mă șochează și mă doare. Pierd un coleg și un prieten de cursă lungă.

Gheorghe Constantin a fost un om de stânga născut, iar nu făcut. Conștiința unui liberal de stânga. Avea puțini prieteni în carne și oase și mult mai mulți virtuali. Asta și pentru că nu era deloc comod și de multe ori era greu de înțeles, poate și de suportat. Nu era foarte optimist și oamenii fug de cei care le spun adevărul. Avea însă virtutea rară a autenticității. Știa că adevărata bătălie e aceea a ideilor și avea curajul asumării lor cu orice preț, de multe ori chiar cu prețul singurătății.

Domnul Gheorghe avea un cap enorm și un suflet pe măsură. Scria foarte repede și gândea și mai repede. Respecta și ce nu înțelegea. Deși făcuse Aviația, era cu picioarele pe pământ. Îi plăcea să facă fotografii, era ca o evadare din realitate. Îi aduceam uneori cărți din Franța, pe care o vizitase cândva, într-o tinerețe a entuziasmelor unei generații. Ne-au separat puține și ne-au legat multe. În aceste două decenii, nu știu dacă eu l-am temperat pe el sau el m-a radicalizat pe mine.

Avea un excepțional simț social și asta s-a văzut în tot ce a scris, de la editorialele din Jurnalul Național și Prezent și până la blogul și contul lui de Facebook, unele dintre cele mai analitice și consistente dintr-un mediu virtual dominat în general de narcisism și efemeride.

Târziu am aflat care e numele său de familie, Gheorghe, și când își sărbătorește onomastica, de Sfântul Constantin, pe 21 mai. Cei apropiați îi spuneau Costel.

A fost unul dintre cei mai competenți, loiali și dezinteresați de funcții consilieri pe care i-a avut președintele Ion Iliescu. Poza de la blogul pe care l-a ținut ani de ani e făcută de mine, în biroul domnului președinte. Împreună cu el și cu Victor Opaschi l-am urmat pe Ion Iliescu în Atena 11, unde avea biroul de fost președinte al României și unde am trăit poate cea mai frumoasă perioadă a activității mele politice. Deși eram în opoziție și uneori chiar în opoziția opoziției. Credeam în ceea ce făceam.

Am fost alături de el când și-a îngropat tatăl, apoi mama, dar nu credeam că se va duce atât de devreme lângă ei.

Mi-e greu să cred că nu voi mai urca niciodată la etajul 7 al unui bloc dintre catedrala Sfântul Iosif și Calea Victoriei. Prin dispariția lui Gheorghe Constantin, pierd una dintre ultimele plase de siguranță în mersul ăsta pe sârmă care se cheamă politică. Iar cei care l-au cunoscut de departe, prietenii lui virtuali, care erau foarte mulți, au sentimentul că au pierdut pe cineva apropiat, un om viu într-o lume nici vie, nici moartă. Emoția declanșată de dispariția lui prematură este impresionantă.

Transmit familiei lui condoleanțele mele. Iar lui îi sunt recunoscător pentru extraordinara tovărășie din acești ani. Și îi promit că o să continui să îl sun să îl întreb dacă e bine ce fac. Sfaturile și viziunea lui 3 D nu se pot opri aici.

Cei care doresc să își ia rămas bun de la cel care a fost Gheorghe Constantin o pot face mâine, ora 12, la capela cimitirului de pe Calea Giulești, nr. 335.

Dumnezeu să îl ierte!“, a concluzionat Ionuț Vulpescu.

