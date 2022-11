Iohannis cere mai multă implicare a NATO. Chirieac: Rusia nu va mai ataca niciodată cu tancul şi avionul. Toată lumea a văzut că sunt în urmă cu 30 de ani

Este o amenințare reală Rusia pentru România?

”Nimeni nu mai credea că un război de tipul celui din Ucraina mai este posibil pe teritoriul european în secolul XXI. În opinia mea, Rusia nu va mai ataca niciodată cu tancul și cu avionul, Rusia va ataca numai cu războiul hibrid, cum face acum în Rep. Moldova. Acolo, Maia Sandu este într-un mare pericol și se încearcă îndepărtarea guvernului pro-european și punerea unui guvern marionetă, pro-rus. Rusia nu o sa mai vină cu tancul și cu avionul, fiindcă toată lumea a văzut că sunt în urmă cu 30 de ani și că au o economie care nu poate să susțină o mașinărie de război”, a punctat Bogdan Chirieac la România TV.

Iohannis cere ca NATO să își sporească prezența în România

Luni, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, preşedintele Iohannis a declarat că este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi şi de echipamente prepoziţionate pe Flancul Estic, arătând că este nevoie ca deciziile luate în acest sens la Summitul Alianţei Nord-Atlantice de la Madrid să se concretizeze.

"Este nevoie de mai multă forţă de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început ca să fiu foarte specific şi chiar astăzi cu domnul secretar general am discutat toate aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a reprezenta o descurajare şi apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente prepoziţionate. Despre aceste lucruri am discutat şi despre creşterea prezenţei şi despre prepoziţionarea de echipamente la Summitul de la Madrid, însă este nevoie de concretizarea acestor decizii. La Madrid decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puţin asta a fost partea mea, să trecem la fapte", a spus preşedintele, la Palatul Cotroceni. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Bogdan Chirieac: Ceea ce a cerut Iohannis este pe deplin întemeiat

”Ceea ce a cerut Iohannis este pe deplin întemeiat. Pentru siguranța noastră, a tuturor, a României și a NATO, NATO trebuie să-și sporească semnificativ prezența pe termen lung pe teritoriul României cu oameni și cu echipamente militare de ultimă generație, pentru descurajarea Federației Ruse. Tuturor ne este teamă, fiindcă am văzut atrocitățile comise de ruși în Ucraina. E normal să îți fie teamă dar, rațional, trebuie să te pregătești și să descurajezi aceste lucruri. Și putem. NATO are o putere economică de vreo 15 ori mai mare decât a Federației Rusiei, NATO e în secolul XXI, în timp ce Rusia e pe finalul secolului XX din punct de vedere tehnologic”, a concluzionat analistul politic.

