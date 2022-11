Preşedintele Iohannis cere NATO mai mulţi militari pe flancul estic: Este nevoie de planuri foarte concrete ca în cazul unui atac să se ştie foarte exact cine, ce trupe şi unde trimite

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi şi de echipamente prepoziţionate pe Flancul Estic, arătând că este nevoie ca deciziile luate în acest sens la Summitul Alianţei Nord-Atlantice de la Madrid să se concretizeze.

"Este nevoie de mai multă forţă de apărare, de descurajare pe Flancul Estic. Acest lucru l-am spus demult, de la început ca să fiu foarte specific şi chiar astăzi cu domnul secretar general am discutat toate aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliaţi, dar asta nu este suficient. În plus, pentru a reprezenta o descurajare şi apărare solidă, este nevoie de echipamente, mai exact de echipamente prepoziţionate. Despre aceste lucruri am discutat şi despre creşterea prezenţei şi despre prepoziţionarea de echipamente la Summitul de la Madrid, însă este nevoie de concretizarea acestor decizii. La Madrid decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puţin asta a fost partea mea, să trecem la fapte", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, după întrevederea avută cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



El a subliniat că este nevoie de planuri concrete şi de dezvoltarea unor structuri logistice şi că se aşteaptă ca la Summitul NATO de la Vilnius de anul viitor să fie luate decizii mult mai curajoase şi mult mai concrete în aceste domenii.



"În plus, este nevoie de planuri foarte concrete ca în cazul unui atac să se ştie foarte exact cine, ce trupe şi unde trimite. Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment şi să fim atunci luaţi prin surprindere. Este nevoie, în afară de aceste planuri, de dezvoltarea unor structuri logistice, de exemplu pentru carburanţi, şamd. Toate acestea, după părerea mea, după părerea noastră, sunt necesare şi cred că la Summitul de la Vilnius de anul viitor, cel puţin aşa am discutat astăzi, este posibil să avem decizii mult mai curajoase şi mult mai concrete în aceste domenii", a afirmat preşedintele, citat de Agerpres.

Jens Stoltenberg: Nu îl putem lăsa pe Putin să câștige

Jens Stoltenberg a declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin, nu poate fi lăsat să câştige. Miniştrii de externe ai NATO vor căuta modalităţi pentru a sprijini pe mai departe Ucraina, a mai spus luni secretarul general al NATO, aflat la București, transmite Agerpres.

"Vom face tot ce este necesar pentru a proteja şi apăra toţi aliaţii. Aici, la Bucureşti, miniştrii de externe ai NATO vor căuta modalităţi de a sprijini pe mai departe Ucraina şi de a face faţă presiunii Rusiei în Bosnia-Herţegovina, Moldova şi Georgia. V-aţi dovedit o gazdă generoasă pentru un număr uriaş de refugiaţi, aţi facilitat exportul a milioane de tone de cereale din Ucraina, pentru a uşura criza alimentară mondială. Aţi asigurat sprijin militar semnificativ Ucrainei. Nu îl putem lăsa pe Putin să câştige, pentru că asta ar arăta altor lideri că pot atinge ţeluri prin forţă şi ar fi o lume mult mai periculoasă pentru noi toţi. Este, deci, pentru interesul nostru propriu de securitate să sprijinim Ucraina", a spus secretarul general al NATO.



Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă comune susţinute alături de preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

