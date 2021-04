Iohannis, avertisment pentru PNL după cazul Chirica

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, cum comentează faptul că PNL nu a luat nicio măsură după cazul Chirica.

"Ar fi cazul să reacţioneze politic şi PNL-ul. Dacă nu o va face în următoarele zile, voi avea o discuţie pe această speţă", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un caz de înşelăciune cu un teren al primăriei. Potrivit unor surse judiciare, Mihai Chirica are calitatea de inculpat. Totodată, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, acum city manager, se află sub control judiciar.



Patru persoane au fost reţinute în acest dosar - un notar, un funcţionar public, fostul arhitect şef din Primăria Iaşi, Alexandru Mustiaţă, şi Claudiu Asimionesei - patronul publicaţiei "Bună Ziua Iaşi". Alte şapte persoane sunt cercetate sub control judiciar, printre care doi notari, un avocat şi fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, transmite Agerpres.

Chirica, declaraţie pentru DC News

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a făcut primele declaraţii după informaţia potrivit căreia ar fi suspect într-un dosar DIICOT. Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, este suspect într-un dosar deschis de DIICOT cu privire la concesiunea unui teren al primăriei către familia unor apropiaţi, conform unor surse judiciare.

Chirica este suspectat că a omis să sesizeze organele judiciare, deși știa despre săvârșirea unei infracțiuni, așa cum prevede articolul 263 din Codul penal, scrie G4Media. "Nu se anchetează concesiunea acelui teren, ci faptul că a înstrăinat terenul fără să ne ceară nouă acceptul. Nu comentez sub nicio formă, mergem mai departe, asta e situaţia", a spus Mihai Chirica pentru DC NEWS.