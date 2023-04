Întâlnire cu arta: Camelia Cavadia, povestea din spatele poveștilor, la DCNews și Spectacola / VIDEO

„Întâlnire cu arta”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Spectacola și DC News, este întâlnirea dumneavoastră cu lumea fascinantă a teatrului, a filmului și a tuturor formelor de artă, prin ochii și poveștile unor invitați de seamă. O oră în care vă invităm să vă desprindeți de cotidian și să pășiți în lumea artiștilor, să le aflați poveștile, să le cunoașteți munca și să vă lăsați inspirați de frumos și emoție.

Georgiana Ioniță Toader, gazda emisiunii, își propune ca în fiecare săptămână să vă surprindă cu poveștile invitaților ei, dar și să vă deschidă apetitul pentru artă.

Săptămâna aceasta, Camelia Cavadia, scriitoare și PR, vine în platoul Spectacola și DC News, pentru a vorbi despre lumea magică a cărților, dar și pentru a povesti cum a ajuns, la 45 de ani, să-și schimbe destinul.

Despre Camelia Cavadia

Născută pe 10 mai 1969, la București, Camelia Cavadia a absolvit liceul de filologie-­istorie Zoia Kosmodemianskaia și este licențiată în filosofie și jurnalism. Are un background de 22 de ani în televiziune (Pro TV și Antena1), iar din 2017 are propria agenție de comunicare și PR. A debutat în literatură în 2015, cu volumul Vina, care avea să fie desemnat cel mai bun roman de debut la Festival du Premier Roman de la Chambéry (Franța), un an mai târziu. În 2016, a apărut cel de al doilea roman, Măștile fricii, lansat ulterior și în Marea Britanie, iar în 2018 romanul Purgatoriul îngerilor, despre care scriitorul Radu Vancu a spus că este „documentul emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți".

„Sufletul lumii”, scriitura de proză scurtă a Cameliei Cavadia, adună o serie de întâmplări „miracol” pe care aceasta le-a trăit.



Povestea din spatele poveștilor

Viața Cameliei Cavadia ar putea fi un subiect de film motivațional. Cu modestie, scriitoarea declară în platoul Spectacola, că viața ei nu este așa „interesantă”.

S-a căsătorit devreme, imediat după terminarea liceului, și a devenit mamă rapid, în timp ce prietenele ei se bucurau de libertatea vârstei. Tot rapid s-a sfârșit și mariajul ei, rămânând mamă singură, cu responsabilități și greutăți.

Îndrăgostită de scris, legătura ei cu lumea cuvintelor erau jurnalul în care își scria gândurile și munca de dactilografă pe care o presta într-o fabrică.

Cum a ajuns să lucreze în PRO TV

În 1995, o prietenă a convins-o să meargă să dea o probă de „centralistă, pentru televiziunea din Pache Protopopescu. Au urmat câteva săptămâni de lucrat la ambele joburi, la fabrică ziua, iar la PRO TV noaptea, timp în care fiica ei, de 4 ani, stătea cu bunicii. A fost acceptată la PRO TV, iar de acolo, viața ei a început să se rostogolească în sus, ușor ușor, ajungând să devină unul dintre primii PR-i de televiziune din România.



La 45 de ani s-a apucat de scris

Pasul către marea ei dragoste, scrisul, l-a făcut abia la vârsta de 45 de ani. A debutat în literatura în 2015, iar „Vina”, primul ei volum, a avut un succes răsunător, deschizându-i astfel ușile către lumea cărților.



