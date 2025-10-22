Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru

”Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, a precizat familia actorului, într-un update la postarea inițială, de pe contul de Facebook al lui Doru Octavian Dumitru, în care se anunța că ”actorul trece prin momente dificile de sănătate”.

Noi informații de la Spital despre cum se simte Doru Octavian Dumitru

De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a vorbit despre efectuarea unei proceduri de trombectomie.

”Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului.

Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole miercuri, la Adjud, joi, la Buzău, şi luni în Capitală, la Sala Palatului.