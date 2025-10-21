Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru (69 de ani), programat pentru marți, 21 octombrie, la Onești, a fost amânat. Artistul a fost transportat de urgență la spital, după ce a acuzat probleme grave de sănătate.

Anunțul a fost făcut de familia sa.

De 45 ani, Doru Octavian Dumitru este pe scenă

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun.

Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.



Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sal. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, a transmis familia lui Doru Octavian Dumitru.

Firma organizatoare, SC Spectatour SRL din Constanța, a anunțat că spectacolul va fi reprogramat, iar celor care au achiziționat bilete li se vor restitui sumele plătite, dacă doresc. Toate locurile pentru reprezentația de astăzi fuseseră deja vândute, semn al interesului ridicat al publicului pentru îndrăgitul comediant.

În urmă cu două zile, actorul Doru Octavian Dumitru scria:

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.



Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație.

Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată.

Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”.

