Data actualizării: 13:18 20 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Începe Intervision: Cele 23 de țări care vor participa la Eurovisionul organizat de Putin

Autor: Anca Murgoci
vladimir-putin_35029000 Sursa foto: Agerpres
 

Sâmbătă începe Intervision, Eurovisionul lui Putin.

După excluderea din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune în 2022, în urma războiului cu Ucraina, Vladimir Putin a decis să readucă la viață Intervision, „Eurovisionul sovietic” care a debutat în 1965 și a fost difuzat pentru ultima dată în 1980... până în acest weekend, când revine cu o nouă ediție.

Cele 23 regiuni participante provin din Europa, Asia, Africa și America, printre care se numără Cuba, Venezuela, Brazilia, Columbia, China sau Statele Unite, între altele; ba chiar și Kazahstan, țară care concurează la Eurovision Junior și care de mult timp încearcă să participe și la ediția pentru adulți.

O melodie despre pace

 

Una dintre melodii - cea a reprezentanților din Venezuela - piesa “La Fiesta de la Paz” de Omar Acedo are un mesaj relativ clar: Este o celebrare a păcii, fraternităţii, solidarităţii între naţiuni, respingerea războiului, ura, violenţa. Se vorbește despre ideea că viața merită trăită în armonie, că războiul nu aduce nimic bun și că doar prin pace poţi să te bucuri cu adevărat de viaţă. Se poartă un apel la unitate, la cei care doresc pace să se ridice cu mâna sus.

La Intervision, concursul „stil Eurovision” organizat acum la Moscova sub umbrela lui Putin, o piesă ca „La Fiesta de la Paz” poate fi văzută în două feluri:

 

Interpretare convenabilă pentru Kremlin


Rusia poate să arate lumii că festivalul promovează „pacea”, „unitatea” și „fraternitatea între popoare”.


Mesajul universal, fără a numi vinovați, poate fi instrumentalizat propagandistic: „Uite, toți artiștii cântă pentru pace, iar noi suntem gazdele păcii”.

Interpretare mai incomodă


Versuri precum „nimeni nu poate sărbători războiul, asta e o minciună” pot suna ca o aluzie critică într-un context în care Rusia glorifică războiul din Ucraina.


Dacă cineva citește printre rânduri, poate interpreta piesa drept un apel implicit la oprirea conflictului.

Cel mai probabil... melodia nu îl va supăra direct pe Putin, pentru că nu îl menționează și nu critică Rusia. Dimpotrivă, Kremlinul o poate folosi ca simbol festiv pentru a arăta... că sub patronajul lui se cântă despre... pace.

Întrebarea e mai degrabă pentru public: Unii o vor lua ca un mesaj autentic pentru încetarea războiului, iar alții ca pe o demonstrație de imagine „soft power” a Moscovei.

Spectacolul va fi transmis în direct la televiziunea rusă. Organizatorii ruși afirmă că va fi disponibil și pe internet sau la televiziuni din alte țări, cu o populație totală de peste 4 miliarde de oameni, deși nu au publicat lista posturilor străine care intenționează să îl difuzeze.

1. Cuba


Zulema Iglesias Salazar va interpreta Guaguanco.

 

 

2. Kârgâzstan


Nomad va interpreta Jalgyz saga.

3. China


Elvis Wang va interpreta Zai lushang.

4. Egipt


Moustafa Saad va interpreta Ben elbanat.

5. Statele Unite


Vassy va interpreta Midnight.

6. Kenya


Sanaipei Tande va interpreta Flavour.

7. Kazahstan
Amre va interpreta Steppe Light.

8. Emiratele Arabe Unite


Saif Al-Ali va interpreta Dawaa lilsalam.

9. Rusia


Shaman va interpreta Straight to the Heart.

10. Brazilia


Tais Nader și Luciano Calazans vor interpreta Pipoca com amor.

11. Tadjikistan
Farrukh Hasanov va interpreta Gori!.

12. Qatar


Dana Al Meer va interpreta Huwa dha anta.

13. Madagascar


Denise și D-Lain vor interpreta Tiako hanjeky.

14. Arabia Saudită


Zena Emad va interpreta Mojrad ham.

15. Columbia


Nidia Góngora va interpreta En los manglares.

16. Etiopia


Netsanet Sultan va interpreta Halaala.

17. Venezuela


Omar Acedo va interpreta La fiesta de la paz.

18. Serbia


Slobodan Trkulja și Balkanopolis vor interpreta Three Little Roses.

19. Africa de Sud


Mzansi Jikelele va interpreta Home.

20. Vietnam


Duc Phuc va interpreta Phu Dong thien vuong.

21. Belarus
Nastya Kravchenko va interpreta Moth.

22. Uzbekistan
Shohruh Mirzo G'aniyev va interpreta Sensan sevarim.

23. India
Rauhan Malik va interpreta Ishq.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

