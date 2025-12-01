Începe Băneasa Christmas World. Colinde, muzică folk și concert Proconsul, pe 1 Decembrie

În nordul Capitalei, cel mai spectaculos târg al iernii pregătește o zi de sărbătoare totală, dedicată Marii Uniri și mândriei de a fi român, într-un cadru desprins din povești de iarnă.

Vizitatorii vor fi întâmpinați într-o atmosferă festivă, plină de lumină și culoare, cu steaguri tricolore care vor flutura printre instalațiile feerice ale târgului din parcarea Băneasa Shopping City. Tot spațiul va fi animat de mirosul de cozonac și vin fiert, iar românii de toate vârstele vor putea să se bucure de preparate tradiționale, colinde și momente artistice care aduc în prim-plan tradițiile noastre.

Scena principală va găzdui un program artistic de excepție, care va începe cu Ansamblurile „Junii lui Greceanu” din Grădiștea, aducând în fața publicului dansuri, obiceiuri și energia autentică a satului românesc. Colindele vor răsuna apoi în interpretarea tinerilor din Ceata „Cantus Mundi”, continuând simbolic legătura între generații și valorile românești.

Seara va continua cu un moment special de folk, susținut de artiști consacrați precum Andrei Păunescu, Magda Pușcaș, Vanghele Gogu, Cristi Buică și Mihai Napu — melodii cu mesaj, emoție și dor de țară. Petrecerea va prinde ritm alături de Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă, care vor transforma sărbătoarea într-un carusel de bucurie românească. Punctul culminant al serii va fi concertul trupei Proconsul, un cadou muzical pentru public, cu hituri îndrăgite de milioane de români.

Întregul eveniment va fi luminat în culorile tricolorului, printr-un show vizual impresionant, iar Moș Crăciun își va face apariția pentru cei mici, oferind ocazia unor fotografii de neuitat. Copiii vor putea participa la ateliere creative, unde își vor confecționa propriile simboluri naționale, transformând ziua într-o lecție veselă de tradiție și identitate.

„1 Decembrie este ziua în care ne amintim cât de frumoasă este România și cât de frumoși sunt oamenii ei. Aici, la Băneasa Christmas World, sărbătorim împreună: cu muzică, lumină, tradiție și multă emoție”, transmit organizatorii.

Programul special dedicat Zilei Naționale se desfășoară între orele 12:00 și 22:00, cu intrare liberă pentru toți vizitatorii. Băneasa Christmas World rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, oferind în fiecare zi momente de poveste celor care doresc să trăiască cu adevărat spiritul sărbătorilor.