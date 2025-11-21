€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Incendiu violent la summitul COP30: "Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau" (VIDEO)
Data publicării: 09:59 21 Noi 2025

Incendiu violent la summitul COP30: "Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau" (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Incendiu violent la summitul COP30: Incendiu violent la summitul COP30: "Oamenii țipau" (VIDEO). FOTO: Pixabay
 

Un incendiu violent a provocat haos în timpul summitului COP30, după ce flăcările au izbucnit brusc într-unul dintre pavilioane, obligând delegații să evacueze clădirea în ultimele ore ale negocierilor climatice.

Un incendiu violent produs în clădirea principală unde se desfășoară summitul COP30 de la Belém, Brazilia, a forțat evacuarea rapidă a delegaților și a personalului tehnic. Martori aflați la fața locului au relatat că flăcările și fumul au apărut brusc în zona unui pavilion, în timp ce pompierii se grăbeau să ajungă la fața locului pentru a opri propagarea focului.

Intervenție rapidă. 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri

Echipele ONU au confirmat că focul a fost stins după aproximativ șase minute, însă consecințele nu au fost deloc minore: 13 persoane au primit îngrijiri medicale, majoritatea după ce au inhalat fum. Autoritățile nu au stabilit încă sursa exactă a incendiului, iar zona afectată a fost izolată complet.

În momentul producerii incidentului, negocierile se aflau în ultima lor etapă, fiind în discuție noi măsuri globale pentru combaterea schimbărilor climatice. Din cauza intervenției pompierilor, discuțiile au fost suspendate, iar centrul de conferințe a fost închis temporar.

„Flăcările urcau spre tavan” – mărturii din interiorul pavilionului

Harshita Umesh, prezentă la discuții în momentul izbucnirii focului, a povestit pentru BBC: „Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau. Apoi am fugit, cred că am căzut la un moment dat.”

De asemenea, medicul de urgență Kimberly Humphrey, aflată la centrul medical COP, a precizat pentru BBC că majoritatea celor afectați au avut probleme respiratorii din cauza fumului, iar o persoană a suferit chiar o leziune pulmonară.

Un agent de securitate brazilian a sigilat intrarea cu un lanț, explicând că perimetrul trebuie evacuat complet până la finalizarea verificărilor.

Pagube și ipoteze privind cauza focului

Flăcările au deteriorat o parte a filmului textil care acoperă structura centrului, instalat recent într-un fost aerodrom. Într-o înregistrare video, se vede cum un bărbat încearcă să stingă focul cu un extinctor, însă este obligat să se retragă rapid din cauza intensității flăcărilor.

Un martor a menționat pentru BBC că, în opinia sa, totul ar fi pornit de la o defecțiune electrică, deși autoritățile nu au confirmat această ipoteză.

O femeie a fost evacuată cu ajutorul unui scaun cu rotile, fără ca medicii să poată preciza deocamdată dacă starea sa are legătură directă cu incidentul.

Delegații, refugiați temporar în benzinării din apropiere

Mai multe echipe naționale au fost nevoite să se retragă într-o benzinărie aflată în apropierea complexului, potrivit unui membru al delegației britanice. Situația a creat un haos neașteptat în ultimele ore ale negocierilor.

Evenimentul a provocat îngrijorare în rândul participanților, accentuând tensiunea deja existentă în cadrul summitului COP30, unde incendiul violent a întrerupt temporar discuțiile internaționale privind clima, conform BBC.

CITEȘTE ȘI: Frenezie la COP30. Guvernatorul Californiei spune că „Trump este temporar“

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
summit
cop30
clima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban: "Uneori se mai întâmplă telenovele"
Publicat acum 25 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 28 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 33 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 46 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close