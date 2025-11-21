Incendiu violent la summitul COP30: "Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau" (VIDEO)

Un incendiu violent produs în clădirea principală unde se desfășoară summitul COP30 de la Belém, Brazilia, a forțat evacuarea rapidă a delegaților și a personalului tehnic. Martori aflați la fața locului au relatat că flăcările și fumul au apărut brusc în zona unui pavilion, în timp ce pompierii se grăbeau să ajungă la fața locului pentru a opri propagarea focului.

Intervenție rapidă. 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri

Echipele ONU au confirmat că focul a fost stins după aproximativ șase minute, însă consecințele nu au fost deloc minore: 13 persoane au primit îngrijiri medicale, majoritatea după ce au inhalat fum. Autoritățile nu au stabilit încă sursa exactă a incendiului, iar zona afectată a fost izolată complet.

În momentul producerii incidentului, negocierile se aflau în ultima lor etapă, fiind în discuție noi măsuri globale pentru combaterea schimbărilor climatice. Din cauza intervenției pompierilor, discuțiile au fost suspendate, iar centrul de conferințe a fost închis temporar.

„Flăcările urcau spre tavan” – mărturii din interiorul pavilionului

Harshita Umesh, prezentă la discuții în momentul izbucnirii focului, a povestit pentru BBC: „Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau. Apoi am fugit, cred că am căzut la un moment dat.”

De asemenea, medicul de urgență Kimberly Humphrey, aflată la centrul medical COP, a precizat pentru BBC că majoritatea celor afectați au avut probleme respiratorii din cauza fumului, iar o persoană a suferit chiar o leziune pulmonară.

Un agent de securitate brazilian a sigilat intrarea cu un lanț, explicând că perimetrul trebuie evacuat complet până la finalizarea verificărilor.

Pagube și ipoteze privind cauza focului

Flăcările au deteriorat o parte a filmului textil care acoperă structura centrului, instalat recent într-un fost aerodrom. Într-o înregistrare video, se vede cum un bărbat încearcă să stingă focul cu un extinctor, însă este obligat să se retragă rapid din cauza intensității flăcărilor.

Un martor a menționat pentru BBC că, în opinia sa, totul ar fi pornit de la o defecțiune electrică, deși autoritățile nu au confirmat această ipoteză.

O femeie a fost evacuată cu ajutorul unui scaun cu rotile, fără ca medicii să poată preciza deocamdată dacă starea sa are legătură directă cu incidentul.

Delegații, refugiați temporar în benzinării din apropiere

Mai multe echipe naționale au fost nevoite să se retragă într-o benzinărie aflată în apropierea complexului, potrivit unui membru al delegației britanice. Situația a creat un haos neașteptat în ultimele ore ale negocierilor.

Evenimentul a provocat îngrijorare în rândul participanților, accentuând tensiunea deja existentă în cadrul summitului COP30, unde incendiul violent a întrerupt temporar discuțiile internaționale privind clima, conform BBC.

