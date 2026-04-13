Incendiu în Bacău: Un bărbat de 84 de ani a fost găsit carbonizat

Un bătrân în vârstă de 84 de ani, din localitatea Căbeşti, comuna Podu Turcului, a fost găsit carbonizat de pompierii veniţi să stingă incendiul care i-a cuprins locuinţa.

Tragedia s-a produs în noaptea de duminică spre luni, iar la faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Staţiei de Pompieri Podu Turcului şi un echipaj SMURD.

"Din nefericire, la locul intervenţiei a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 84 de ani, carbonizată. Pe durata intervenţiei, echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei alte persoane care prezenta un atac de panică. Ulterior, aceasta a refuzat transportul la spital", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sublocotenentul Ancuţa Socaci.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spaţii închise.

