Încarcerat 43 de ani pe nedrept, un bărbat riscă acum deportarea

După ce a petrecut 43 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost eliberat recent, după ce noi dovezi l-au exonerat de uciderea fostului său coleg de cameră, potrivit BBC.

Însă, înainte să ajungă acasă, Vedam a fost reținut de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor din SUA (ICE), care dorește să-l deporteze în India - țara în care nu a mai locuit de când era bebeluș. Echipa sa juridică luptă împotriva ordinului de deportare, iar familia este hotărâtă să-l scoată din custodie pentru totdeauna.

Sora sa a declarat pentru BBC că fratele ei se confruntă acum cu o situație complet nouă și dificilă. A trecut de la o închisoare unde cunoștea atât colegii, cât și gardienii, unde îi consilia pe alți deținuți și avea propria celulă, la un centru de detenție unde împarte o cameră cu 60 de bărbați, fără ca istoricul său de bună purtare să fie recunoscut.

Crima și condamnarea

Acum mai bine de 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea lui Tom Kinser, colegul său de cameră și student de 19 ani, al cărui corp a fost găsit abia după nouă luni într-o zonă împădurită, cu un glonț în cap.

În ziua dispariției, Vedam i-a cerut lui Kinser să-l ducă cu mașina. Deși vehiculul a fost returnat, nimeni nu a observat acest lucru. A fost acuzat de crimă, i s-a refuzat cauțiunea și i-au fost confiscate pașaportul și permisul de ședere permanentă, fiind etichetat drept „străin probabil să fugă”.

Doi ani mai târziu, a fost condamnat la închisoare pe viață, iar în 1984 a primit o pedeapsă suplimentară de 2,5-5 ani pentru o infracțiune legată de droguri, executată simultan. De-a lungul anilor, și-a susținut nevinovăția, iar susținătorii săi au subliniat că nu existau dovezi fizice care să îl incrimineze.

Cum a scăpat de închisoare

Vedam a făcut numeroase apeluri, iar acum câțiva ani au apărut noi dovezi care l-au exonerat, punând astfel capăt procesului său.

Cu toate acestea, ICE l-a reținut rapid, invocând un ordin de deportare din 1988, bazat pe condamnările anterioare. Familia afirmă că bunele conduite ale lui Vedam, cele trei diplome obținute și implicarea sa în activități comunitare ar trebui să fie luate în calcul.

Posibila deportare în India

Familia subliniază că legăturile lui Vedam cu India sunt foarte slabe: s-a născut acolo, dar s-a mutat în SUA la nouă luni. Singurele rude din India sunt foarte îndepărtate, iar comunitatea sa se află în SUA și Canada.

„Va fi din nou privat de cei apropiați, fiind la jumătate de lume distanță. E ca și cum i-ar fi furată viața a doua oară”, a spus sora sa.

Vedam, rezident permanent legal în SUA, avea cererea de cetățenie aprobată înainte de arest, iar ambii părinți erau cetățeni americani. Avocata sa, Ava Benach, susține că deportarea ar fi o nouă nedreptate pentru un bărbat care a îndurat deja suferințe și abuzuri legale fără precedent.