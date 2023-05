Încă o zi neagră pentru leu. Anunț de la BNR - Curs 11 mai 2023

Principalele monede de schimb au continuat aprecierea în raport cu RON-ul. Moneda românească a scăzut, după cum arată BNR în cursul de referință al zilei.

Amintim că toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua următoare.

Euro a ajuns la 4,9294 lei, în creștere cu 0,0073 lei.

Dolarul SUA se află la 4,5110 lei, în creștere cu 0,0188 lei.

Francul elvețian se află la 5,0442 lei (+0,0003 lei).

Lira sterlină a crescut la 5,6771 lei (+0,0071 lei).

Leva bulgărească a ajuns la 2,5203 lei (+0,0037 lei).

Noua liră turcească a crescut la 0,2305 lei, crescând cu 0,0006 lei.

Gramul de aur este raportat la 294,0185 lei, în creștere cu 0,9039 lei.

Riscul de curs valutar s-a numărat printre riscurile de investiții din lista Inteligenței Artificiale:

Riscul de curs valutar: Dacă o persoană sau o companie are tranzacții în monede străine, există riscul ca fluctuațiile cursului valutar să afecteze valoarea acestor tranzacții. De exemplu, o companie care importă produse dintr-o țară cu o monedă mai slabă poate suferi pierderi financiare dacă valoarea monedei crește.

Citatul zilei de la BNR: “Success comes in cans; failure in can’ts.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News