În timp ce investitorii renunță la aur, China îl cumpără masiv. Ce urmează pentru prețuri

În timp ce investitorii renunță la aur, China îl cumpără masiv - acesta este paradoxul care definește primăvara pe piața metalelor prețioase. După o corecție serioasă în martie, aurul a demonstrat că nici statutul de „refugiu sigur” nu îl protejează complet de episoade de volatilitate. Cu toate acestea, Beijingul a mers în direcția opusă față de restul pieței, potrivit thestreet.com.

Datele arată că Banca Populară a Chinei și-a continuat strategia de acumulare, extinzând seria de achiziții la 17 luni consecutive. Acest lucru s-a întâmplat chiar într-un moment în care prețul aurului a suferit cea mai abruptă scădere lunară din 2008, conform Reuters.

China cumpără masiv aur - un comportament atipic

În mod normal, aurul este prima alegere în perioade de incertitudine. Creșterea riscurilor geopolitice sau turbulențele financiare împing investitorii către acest tip de activ. Analiștii de la The Street subliniază că aurul a fost, istoric, un refugiu în astfel de momente.

De această dată însă, lucrurile au evoluat diferit. Conflictul din Iran a schimbat dinamica piețelor: a crescut presiunea inflaționistă, au apărut îngrijorări legate de ritmul economiei globale și, mai important, a fost pus sub semnul întrebării scenariul reducerilor de dobândă.

Economistul Jeremy Siegel atrage atenția că, în actualul context, nu doar că reducerile de dobândă ar putea fi amânate, dar există chiar argumente pentru eventuale majorări.

Această schimbare de perspectivă a lovit direct aurul. Valoarea rezervelor deținute de China a fost afectată pe termen scurt, ceea ce face decizia Beijingului de a continua cumpărările cu atât mai interesantă.

Evoluția recentă a aurului și factorii din spate

Aurul a intrat în 2026 într-o formă excelentă. După un 2025 foarte bun, începutul noului an a adus noi maxime istorice, iar randamentul ajunsese la aproape 20% încă din primele luni.

Creșterea a fost susținută de mai multe elemente:

-cerere ridicată din partea investitorilor care căutau protecție

-tendința unor state de a reduce dependența de dolar

-fluxuri consistente către ETF-uri pe aur

-achiziții masive din partea băncilor centrale

-tensiuni comerciale și temeri legate de taxe vamale

Totuși, izbucnirea conflictului din Iran a inversat rapid sentimentul. Energia mai scumpă a alimentat inflația, iar traderii au început să își ajusteze așteptările privind politica monetară.

Rezultatul s-a văzut clar în martie: o vânzare agresivă, cea mai severă din ultimii ani. Aurul a coborât de la maxime istorice către zona mediană a intervalului de 4.000 de dolari.

În acest context, și Union Bancaire Privée a revenit pe piață ca cumpărător, după ce anterior își redusese expunerea în perioada declinului.

Ce semnale transmite piața

Chiar și sub presiune, aurul nu a cedat complet. Mai mulți factori au contribuit la stabilizare: continuarea achizițiilor de către China, episoade de slăbiciune ale dolarului și apariția unor discuții privind un posibil armistițiu, care au mai calmat piețele de mărfuri.

În aceste condiții, prețul aurului a revenit spre partea superioară a intervalului, în jurul pragului de 4.700 de dolari.

Această mișcare ridică o întrebare importantă: asistăm doar la o revenire temporară sau la începutul unui nou trend? Unii analiști înclină spre a doua variantă, mai ales în contextul în care cererea din partea băncilor centrale rămâne solidă.

Pe termen scurt, evoluția aurului va depinde de câțiva factori-cheie precum direcția dobânzilor la nivel global, evoluția conflictelor geopolitice, dinamica dolarului american și comportamentul marilor cumpărători instituționali.

