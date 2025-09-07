Data publicării:

În ce să-ți investești astăzi banii ”de la saltea” pentru un viitor mai sigur. Rețeta care-ți pune economiile la adăpost

În contextul economic al României și al incertitudinii generate în societate prin măsurile guvernamentale votate sau anunțate, românii care au bani economisiți se întreabă ce au de făcut pentru a avea o plasă de siguranță dacă, de mâine, realitatea de astăzi se schimbă brusc. 

Am întrebat Chat GPT despre cele mai bune și mai sigure forme de a economisi. Conform răspunsului, variante foarte sigure pentru a pune banii la adăpost, cu risc minim și lichiditate bună sunt 

- Depozite bancare la termen

Garantate prin Fondul de Garantare a Depozitelor până la 100.000 € / bancă / persoană.

Dobânzile sunt mici, dar sigure.

Atenție la inflație: randamentul real poate fi negativ.

- Titluri de stat (Tezaur / Fidelis, în România)

Emise de Ministerul Finanțelor, garantate de stat.

Pot fi pe 1–5 ani, cu dobânzi adesea mai bune decât la bancă.

Fidelis se pot tranzacționa pe bursă (lichiditate mai bună).

Sursa citată recomandă și diversitatea investițiilor, respectiv ca o parte din bani să fie investiți în aur, de exemplu, ”valoare de refugiu”. Acesta nu produce dobândă, dar protejează la crize și inflație. Ideal ar fi ca un maximum de 15% din bani să fie investiți în aur. 

Cea mai echilibrată combinație de investiții ar fi: 

40% titluri de stat (Tezaur/Fidelis)

40% depozite bancare (în bănci diferite, sub 100.000 €)

20% aur fizic sau fond de aur

Opțiuni mai tangibile de investiții ar fi: 

- Terenuri / imobiliare

Protecție bună pe termen lung, mai ales în zone cu potențial. 

Lichiditate mai mică (nu vinzi repede dacă ai nevoie de bani).

Valute puternice (USD, CHF, EUR)

Ținerea unei părți din bani în valută tare e o formă de protecție.

Dar doar diversifică, nu produce dobândă.

