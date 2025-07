Imaginile groazei într-un sat din Brașov. Câini mutilați și ținuți în lanț, cadavre de animale în stare de descompunere. Apelul unei asociații

O reprezentantă a Asociației Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), o organizație neguvernamentală dedicată protecției și bunăstării animalelor, a semnalat condițiile grave în care sunt ținute mai multe animale, într-o localitate din Brașov.



Imaginile greu de descris sunt surprinse în satul Olteț, comuna Viștea, județul Brașov.

Animale ținute în condiții deplorabile

„În ciuda dovezilor clare – filmări, fotografii și mărturii – autoritățile locale nu au intervenit, iar abuzurile continuă. Printre faptele constatate: câini mutilați, legați cu sfori sau ațe de balot, animale moarte în stare de descompunere, câini ținuți în condiții improprii, fără apă sau mâncare, legați cu lanțuri foarte scurte, capre gestante ținute printre deșeuri. Situația este șocantă, iar lipsa de reacție a instituțiilor este alarmantă”, se arată în comunicatul transmis de Iulia Precup, reprezentanta asociației.

Asociația F.R.E.E. a făcut public cazul pe rețelele sociale, iar postarea a depășit 500.000 de vizualizări și a fost distribuită de mii de ori, inclusiv de cântăreții Erika Isac și Lino Golden.

Totodată, organizația a lansat și o petiție pe platforma Declic, care a strâns deja aproape 8.000 de semnături. Conform estimărilor, au fost trimise peste 50 de sesizări către autorități din partea cetățenilor îngrijorați, pe lângă cea oficială a Asociației F.R.E.E.

„Din păcate, răspunsurile primite până acum se referă exclusiv la prezența deșeurilor în curtea persoanei în cauză, ignorând complet dovezile privind abuzurile și cruzimea față de animale”, adaugă asociația.

