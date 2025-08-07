Imagini senzaționale din adâncurile Mării Negre. S-a transformat într-un acvariu VIDEO

O spune chiar autorul filmării: Marea Neagră s-a ”transformat”. Imaginile spun totul și vin să arate cum Marea Neagră prinde viață.

”Marea Neagră s-a transformat într-un acvariu, bancuri de peștișori înotă printre stabilopozi, într-un spectacol tăcut” arată descrierea filmării realizate undeva în Constanța.

Filmarea este publicată de ”Omul cu Branhii”.

Un internaut lămurește că sunt stavrizi, iar altul ține să precizeze că aceste imagini pot fi regăsite doar în Constanța sau Mangalia, pe când ”pe restul plajelor noi nu mai vezi o coadă de pește”.

”Foarte frumos în adâncuri, populație multă! Bravo!”, ”E o mare diferență! Nu e acvariu, e lumea lor, de care trebuie sa avem grijă ca să ne bucurăm și noi de ea!”, ”Fericit ești omule că te poți bucura de atâtea priveliști uimitoare, dar cel mai mult pentru că împărtășești cu toți frumusețea!” arată comentariile celor ce s-au bucurat de aceste imagini.

