Imagini cu Zelenski în Canada. Pachet de ajutor canadian în valoare de 452 de milioane de euro pentru Ucraina - VIDEO

Premierul Canadei Justin Trudeau a anunţat vineri, cu ocazia vizitei preşedintelui Volodimir Zelenski în capitala Ottawa, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 650 de milioane de dolari canadieni, 452 de milioane de euro.



Aceste măsuri de ajutor, pe o perioadă de trei ani, vor include livrarea către Kiev a aproximativ 50 de vehicule blindate şi pregătirea piloţilor ucraineni pentru avioane de luptă F-16, a anunţat premierul Trudeau în faţa Parlamentului canadian.



Împreună cu premierul Justin Trudeau, Zelenski se va deplasa la Toronto, unde cei doi se vor întâlni cu oameni de afaceri şi membri ai comunităţii ucraineano-canadiene.



Canada are a doua cea mai mare diasporă ucraineană din lume, după Rusia, cu aproximativ 1,4 milioane de persoane de origine ucraineană pe teritoriul său.



Aceasta este prima vizită oficială a preşedintelui ucrainean în Canada de la începutul invaziei ruse în februarie 2022. În martie, Volodimir Zelenski s-a adresat parlamentarilor canadieni prin videoconferinţă.

In Ottawa, Olena @ZelenskaUA and I met with Governor General Mary Simon and Viceregal Consort Whit Fraser.



We are grateful for Canada's strong support, which we have felt since day one of Russia's full-scale war.



We appreciate Canada's open arms to Ukrainians who fled the war. pic.twitter.com/y114xJo6fe