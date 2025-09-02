Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea unei noi creșteri a TVA-ului. Deși a precizat că o astfel de discuție nu a avut loc până acum, nu exclude ca TVA-ul în sectorul HoReCa să crească dacă încasările nu se vor situa la nivelul așteptat.

Totuși, premierul Bolojan subliniază că prioritatea Guvernului rămâne, acum, o mai bună colectare a taxelor existente.

Creșterea TVA-ului

„Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat despre discuțiile legate de creșterea TVA-ului. Un singur lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui Guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale - de la 19% la 21% - a fost situația TVA-ului pentru HoReCA, rămâne la 11% sau ar putea să crească.

Citește și: Miza pachetelor de reformă: Ce vor plăti copiii și nepoții noștri / video

Și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă se vede că încasările din acest sector au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa.

(...) Ca să putem trece peste această perioadă dificilă, pentru a crea condiții pentru creștere economică și dezvoltare, va fi nevoie de o perioadă de șase luni, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri. Trebuie să ne creștem veniturile. Am crescut anumite niveluri de taxare, dar acum trebuie să le încasăm efectiv. Nu prin creșteri de taxe, ci printr-o mai bună colectare”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Citește și: Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News