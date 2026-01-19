€ 5.0921
Data publicării: 17:33 19 Ian 2026

ÎCCJ, decizie definitivă pentru procurorul Bogdan Pîrlog
Autor: Roxana Neagu

justitie imagine statutie Justiție. Foto: Unsplash

Sancționarea procurorului Bogdan Ciprian Pîrlog a ajuns pe masa ÎCCJ. Completul de 5 judecători a luat o decizie.

 

ÎCCJ a luat o decizie definitivă, prin Completul de 5 judecători, pentru procurorul Bogdan Pîrlog, cunoscut în spațiul public după ce a instrumentat dosarul protestelor din 10 august. Acum, el a atacat hotărârea disciplinară care-l sancționa cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni. 

”Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat recursul formulat de domnul Bogdan Ciprian Pârlog, prim- procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025.

Prin hotărârea atacată, domnul procuror fusese sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

ÎCCJ a respins recursul procurorului Pîrlog

Înalta Curte a respins recursul ca nefondat și a constatat definitiv că abaterea disciplinară a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege, în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei. Instanța supremă a reținut comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. f) din Legea nr. 303/2022, constând în nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea.

Abaterile disciplinare reținute au vizat faptul că domnul procuror a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare. Se subliniază că respectivele dispoziții nu priveau modalitatea de soluționare a unor cauze.

Prin sancțiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraților și obligația de a respecta dispozițiile administrative legale, reafirmând principiul legalității și al respectării statutului profesional” anunță ÎCCJ. 

Comentarii

