„Hannah Montana” aniversează 20 de ani! Miley Cyrus revine la rădăcini și reaprinde nostalgia fanilor

La premiera evenimentului aniversar „Hannah Montana 20th Anniversary Special”, organizată la El Capitan Theatre, Miley Cyrus a surprins publicul adoptând din nou look-ul emblematic al personajului său, părul blond, lung cu breton.

Artista a declarat că momentul este „o bucurie pură” și „un cadou atât pentru fani, cât și pentru ea însăși”, subliniind importanța serialului în evoluția sa personală și profesională.

Întrebată despre un posibil reboot al serialului, Miley Cyrus a răspuns rezervat: „Vom vedea ce se va întâmpla în viitor”

Reuniuni și povești din culise: de la admirație la inspirație

Evenimentul aniversar nu a fost doar o simplă celebrare, ci și o veritabilă reuniune, fie directă, fie prin imaginile de arhivă a distribuției care a făcut celebru serialul Hannah Montana. În centrul atenției s-a aflat Miley Cyrus, însă specialul a inclus și apariții sau secvențe cu personaje-cheie din universul serialului.

Printre acestea se numără Emily Osment (Lilly Truscott), cea mai bună prietenă a lui Miley în serial, Jason Earles (Jackson Stewart), fratele ei pe ecran, dar și Mitchel Musso (Oliver Oken) și Moisés Arias (Rico).

Un rol special îl are și Billy Ray Cyrus, tatăl real al lui Miley și, în același timp, tatăl ei din serial (Robby Ray Stewart), prezent în materialele aniversare, deși absența sa de la premieră a atras atenția presei.

De asemenea, în special apare și Tish Cyrus, mama artistei și unul dintre producătorii executivi ai proiectului, subliniind caracterul personal al acestei aniversări.

Un alt nume important este Dolly Parton, nașa lui Miley și interpretă a personajului „Aunt Dolly” în serial, care apare în imagini de arhivă, consolidând legătura dintre familie și carieră.

Evenimentul a fost moderat de Alex Cooper, care a realizat un interviu amplu cu Miley despre impactul serialului și transformarea sa din adolescentă Disney într-o vedetă globală.

Revedere emoționantă: Selena Gomez și Miley Cyrus, după ani de prietenie

Unul dintre cele mai așteptate momente ale emisiunii speciale a fost apariția surpriză a Selena Gomez, fostă colegă de platou și prietenă apropiată a lui Miley.

Cele două au rememorat perioada filmărilor și au vorbit deschis despre relația lor, dar și despre presiunea de a fi adolescente în lumina reflectoarelor.

„Ai creat o cultură”, i-a spus Selena Gomez lui Miley Cyrus, compliment întors imediat de artistă.

Discuția a inclus și momente amuzante și sincere despre replicile dure dintre personajele lor din serial, pe care astăzi le privesc cu umor și maturitate.

Moștenirea „Hannah Montana” și impactul asupra unei generații

Difuzat pentru prima dată în 2006 pe Disney Channel, serialul „Hannah Montana” a devenit rapid un fenomen global, influențând o întreagă generație de adolescenți și redefinind conceptul de „vedetă dublă”: viață normală și celebritate.

La 20 de ani de la debut, „Hannah Montana” rămâne mai mult decât un serial: este punctul de plecare al unei cariere impresionante și o poveste despre identitate, visuri și evoluție. Iar revenirea lui Miley Cyrus la acest univers confirmă că legătura cu trecutul poate rămâne la fel de puternică, chiar și după două decenii.

Ediția aniversară este disponibilă acum pe platformele Disney+ și Hulu, oferind fanilor ocazia de a retrăi magia unei povești care a marcat cultura pop.