H&M a început să închidă afacerile din Rusia

Grupul suedez H&M, proprietarul celui de-al doilea mare lanț de îmbrăcăminte din Europa, va începe procesul de încetare a afacerilor în Rusia din cauza "problemelor operaționale actuale și a impredictibilității viitorului", scrie Interfax. Compania a suspendat vânzările în Rusia pe 2 martie.



"După o evaluare amănunțită, am considerat că este imposibil să continuăm afacerile în Federația Rusă în situația actuală.", se spune într-un comunicat de presă de la H&M.



Retailerul intenționează să redeschidă magazinele rusești pentru o perioadă limitată pentru a vinde stocurile rămase de mărfuri, a spus compania. Costurile H&M ca urmare a reducerii afacerii din Rusia se vor ridica la aproximativ 2 miliarde de coroane suedeze (190 de milioane de dolari), care se vor reflecta în situația financiară ale companiei pentru al treilea trimestru din 2022.



"Suntem acum concentrați pe asigurarea unor închideri responsabile și a celui mai bun sprijin posibil pentru colegii noștri în următoarele luni.", se arată în comunicatul de presă.



Acțiunile H&M au crescut luni cu 2,1% la tranzacționarea la Stockholm. De la începutul acestui an, valoarea acestora a scăzut cu 27%. H&M a fost fondată în 1947 în Suedia. Pe lângă brandul H&M, compania deține și mărcile COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET și Afound, precum și lanțul de magazine de produse pentru casă H&M Home.

Frumoasele rusoaice rămân fără cosmeticele Sephora. Compania își vinde afacerea din Rusia

Rețeaua de produse cosmetice și parfumerie Sephora (deținută de concernul LVMH) a semnat un acord pentru a-și vinde afacerea din Rusia către CEO-ul său. Magazinele vor funcționa sub marca Ile de Beaute, scrie Interfax.



Afacerea, a cărei sumă nu a fost dezvăluită, este supusă aprobării de către serviciul antimonopol, potrivit Reuters, citând compania.



Sephora a achiziționat un pachet de acțiuni la compania de exploatare Ile de Beaute în 2008 și apoi a cumpărat definitiv lanțul. La sfârșitul anului 2020, Sephora a început să rebrandeze magazinele, peste 80 la număr.

Veniturile SA Sephora Rus în 2021 au scăzut cu 2,8%, la 15,28 miliarde de ruble. Pierderea netă a crescut la 3,17 miliarde de ruble de la 1,11 miliarde de ruble în 2020. Directorul general al SA este Evgeny Drozdov.

IKEA se retrage de pe piața din Rusia și își vinde toate fabricile din țară

IKEA, unul dintre cei mai mari producători și vânzători de mobilă și bunuri de uz casnic din lume, vinde patru fabrici rusești și își reduce amploarea afacerilor în Rusia. Vânzările în magazinele fizice, dar și în cele online rămân „în pauză” deocamdată.

"În ultimele luni, situația cu procesele de afaceri și lanțurile de aprovizionare din întreaga lume s-a deteriorat semnificativ. Având în vedere acest lucru, nu vedem posibilitatea reluării vânzărilor în viitorul apropiat. Ca urmare, grupul Inter IKEA a decis să reducă amploarea afacerilor în Rusia. Aceasta este o decizie dificilă, dar credem că este necesară.", a spus compania într-un comunicat.

Afacerea cu amănuntul a IKEA în Rusia „rămâne în pauză”, ceea ce va presupune optimizare, care, printre altele, va afecta mulți angajați. Compania va vinde angajaților și clienților bunurile de uz casnic care se află acum în depozite. În plus, IKEA va reduce numărul de angajați din propriile fabrici și va începe procesul de găsire de noi proprietari pentru toate cele patru fabrici din Rusia - în regiunile Leningrad, Kirov, Moscova și Novgorod. După cum s-a raportat, din 4 martie, IKEA a suspendat vânzările în magazinele fizice și cele online pe piața rusă, precum și producția la fabricile sale din Rusia. Vezi mai mult AICI.

