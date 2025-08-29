Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale

Guvernul a decis eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro, introdus anterior ca măsură de echilibrare fiscală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a zis că: „Impozitul pe cifra de afaceri nu discrimina între companii românești și străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile - management, consultanță, proprietate intelectuală - și urmărește o mai bună monitorizare a acestora”.

El a mai zis că investițiile private au scăzut de la introducerea impozitului pe cifra de afaceri, ceea ce reprezintă un risc major pentru economie: „Investițiile private sunt de trei ori mai mari decât cele publice și avem nevoie de ele, mai ales acum și în anii următori, fie că provin din fonduri private, PNRR sau fonduri europene”.

Iată declarația completă:

„O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel.

Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii.

Iar aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, investițiile private au scăzut și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice și avem nevoie de ele, mai ales în această perioadă dificilă economic și mai ales în acest an și anul viitor, fie că sunt din fonduri private, fie că sunt din PNRR, fie că sunt din fonduri europene.

Nu o să mai reiau subiecte pe care le-am parcurs deja la conferința de presă, dar cred că, în principiu, lucrurile pe care le-am sintetizat aici reflectă esența acestui pachet, un pachet complex de măsuri de combatere a evaziunii, de regândire a insolvenței, de creștere a colectării și de instituire a unui tratament corect pentru contribuabilii corecți care își plătesc taxele, care își respectă creditorii și care vor să dezvolte România. Nu putem face acest lucru decât împreună. Este un efort de redresare pe care trebuie să-l parcurgem colectiv”.

