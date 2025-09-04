Data publicării:

Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Guvernul a aprobat, joi, în ședința de Guvern  tipurile de burse în învăţământul preuniversitar de stat: Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună)

Guvernul  a aprobat, joi, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar.

Trei tipuri de burse în 2025-2026

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

a) bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional;

b) bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional;

c) bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional.

Cuantumul burselor în anul şcolar 2025-2026

Art. 7. (1) Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este:

a) pentru bursa de merit – 450 lei/lună;
b) pentru bursa socială – 300 lei/lună;
c) pentru bursa tehnologică – 300 lei/lună;

d) pentru mame minore, pentru elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere - 700 de lei.

(2) Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de:
a) sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale;
b) alte venituri obţinute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație. 

Acordarea burselor de merit

În forma inițială a proiectului, se introducea un articol distinct prin care Comisia de management al burselor din fiecare școală urma să stabilească criterii specifice pentru departajarea elevilor cu medii egale care vor primi burse de merit. Acest articol a dispărut din forma actuală a metodologiei. – Ministerul Educației și Cercetării a eliminat criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie 

O altă modificare a vizat elevii olimpici internaționali sau cei admiși la liceu fără Evaluarea Națională, pe baza premiilor obținute la olimpiade naționale și internaționale recunoscute oficial, care vor primi bursă de merit, suplimentar față de procentul de 15% din clasă.

Art. 8. (1) Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

(2) Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent mai mare sau egală cu 9,00.

(3) Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional mai mari sau egale cu 9,00.

(4) Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru învățământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, prin sintagma „media de admitere” se înţelege media finală de admitere, calculată conform prevederilor ordinului de ministru care reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru fiecare an şcolar.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

(7) Bursa de merit se acordă şi sub condiţia ca elevul beneficiar să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Art. 9. (1) Calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, se face, prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut. 

Acordarea burselor sociale

De asemenea, bursele sociale sunt în cuantum de 300 lei/lună şi se acordă elevilor din medii socio-economice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, având ca scop sprijinul şi prevenirea abandonului şcolar.

Art. 12. Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului.Bursa socială se acordă şi sub condiţia ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi structurate tipologic conform aceluiaşi act normativ, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net, pe membru de familie, supus impozitării;

d) elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

 e) elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

f) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

(2) Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

(3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, de către părinții/reprezentanţii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt:

a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

b) declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

c) documente doveditoare ale componenţei familiei, aşa cum este definită la art. 3 din prezenta Metodologie: certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, declarația pe proprie răspundere dată de ambii părinți, necăsătoriți, că locuiesc împreună, certificatul de divorţ şi convenţia notarială încheiată în cadrul procesului de divorţ cu copii minori, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.

(4) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidenţă de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic şcolar.

(5) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, de către părinţi/reprezentanţii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt aceleaşi ca cele prevăzute la alin. (3), cu excepţia declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile nete.

(6) Prin excepție de la prevederile alin.(2), acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim net de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele şcolare, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor înscriși în învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

(7) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, prin completarea cu elevii a căror situație financiară/socială/medicală s-a modificat pe parcursul anului școlar și fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute.

