Groenlanda nu era acoperită de gheață acum 1 milion de ani

Potrivit Agerpres, concluzia a fost formulată datorită descoperirii fosilelor unor plante în mai multe prelevări glaciare, uitate timp de decenii şi regăsite apoi din întâmplare într-un congelator din Copenhaga, a explicat marţi Dorthe Dahl-Jensen, coautoare a acestui studiu. „În eşantioanele glaciare, am putut să identificăm muşchi, crengi şi frunze întregi, perfect conservate, o vegetaţie pe care o găsim în regiunile de coastă aflate la sud de Groenlanda, dar şi în tundra şi pădurea boreală”, a declarat aceeaşi cercetătoare, profesoară de climatologie la Universitatea din Copenhaga.



Acele eşantioane glaciare au fost prelevate în 1966 la Camp Century, o bază secretă americană construită sub pretextul cercetărilor ştiinţifice despre climă, unde 600 de focoase nucleare au fost depozitate în timpul Războiului Rece, fiind apoi retrase. Prelevate de la o adâncime de peste un kilometru în banchiză, mostrele au fost arhivate apoi la Copenhaga în anul 1994, fără nicio documentaţie. „Atunci când am schimbat un congelator, le-am descoperit. Nimeni nu s-a interesat de ele timp de 22 de ani”, a relatat profesoara Dahl-Jensen.