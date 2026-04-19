Grindeanu, replică pentru Fritz: De ce nu a votat propunerea USR pentru Avocatul Poporului

Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, a fost propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Roxana Rizoiu are pensie specială ca fost magistrat asimilat.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus că ar fi votat propunerea USR dacă ar fi venit cu cineva care să nu aibă pensie specială.

„Da, am spus că voi vota Avocatul Poporului dat de USR, dar nu unul cu pensie specială. Le-am spus: Nu propuneți, că sunteți un partid care puteți să veniți și cu propuneri de alte persoane care nu sunt deținătoare de pensie specială.

Am spus public acest lucru. Și Partidul Social Democrat va vota dacă veniți cu o persoană care nu e deținătoare de pensie specială. Că voi sunteți din spuma mării, sunteți „puri”. Și n-au venit”, a zis Sorin Grindeanu la A3, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

