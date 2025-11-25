€ 5.0890
DCNews Stiri Grevă la Aeroportul Bruxelles: Alte 110 zboruri anulare din cauza protestului național
Data actualizării: 15:56 25 Noi 2025 | Data publicării: 15:56 25 Noi 2025

Grevă la Aeroportul Bruxelles: Alte 110 zboruri anulare din cauza protestului național
Autor: Alexandra Curtache

Avion Foto: Unsplash
 

Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri 110 dintre cele 203 zboruri de sosire, a anunțat un purtător de cuvânt, ca urmare a unei greve naționale în Belgia.

Aceasta vine după ce zborurile de plecare fuseseră deja anulate, iar întreaga acțiune are la bază protestul angajaților aeroportului împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern.

Angajații aeroportului în grevă: cine participă și de ce

O parte semnificativă a personalului aeroportuar, în special angajații responsabili de manipularea bagajelor și cei de la securitate, participă la grevă.

Aceștia protestează împotriva măsurilor de austeritate planificate de guvernul belgian, care, potrivit sindicatelor, pun presiune pe lucrători și riscă să afecteze protecția socială. 

Impact major asupra traficului aerian

Vor fi anulate 110 zboruri de sosire; restul celor 93 de avioane care urmează să aterizeze sunt, deocamdată, menționate ca neafectate, dar situația rămâne fluidă. 

Redirecționarea zborurilor anulate este la latitudinea companiilor aeriene. 

Nu este prima grevă semnificativă: în trecut, greve similare au paralizat traficul aerian și transporturile. 

Nemulțumirile sindicatelor: reforme, pensii și cheltuieli sociale

Sindicatele belgiene acuză guvernul că măsurile de austeritate ce includ tăieri bugetare și reforme ale pensiilor, vor duce la un „dezastru social”. 

Protestele nu se limitează la aeroport: transportul public, serviciile publice și altele au fost afectate de grevă. 

Pe lângă nemulțumirile economice, Belgia se confruntă și cu o criză de securitate. În ultimele săptămâni, au fost raportate numeroase zboruri de drone neidentificate deasupra punctelor sensibile, inclusiv aeroporturi, ceea ce a amplificat presiunea asupra guvernului. 

Ce urmează și recomandări pentru pasageri

Pasagerii ale căror zboruri sunt afectate sunt sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru opțiuni de reprogramare sau rambursare.

Companiile aeriene au responsabilitatea de a redirecționa sau reprograma zborurile anulate.

Având în vedere potențialul pentru noi greve, călătorii ar trebui să monitorizeze constant evoluția situației la aeroport și să verifice statusul zborurilor înainte de plecare.

