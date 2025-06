Greșeala pe care o faci când îți testezi glicemia dimineața. Dr. Simona Carniciu: Ce trebuie să faci de fapt / video

Dr. Simona Carniciu, medic diabet, nutriție și boli metabolice, atrage atenția că majoritatea pacienților își verifică doar glicemia, ignorând insulina, deși corelarea celor două este esențială. Ea recomandă calcularea unui indice glicemie/insulină care trebuie să fie sub 2 pentru a nu indica risc. Glicemia peste 126 mg/dl (în două rânduri) confirmă diagnosticul de diabet, iar valorile între 100 și 126 semnalează stadii intermediare de intoleranță la glucoză, ce pot evolua sigur către diabet în timp.

„Această testare înainte de prima masă a zilei... Lumea nu caută și insulina, se urmărește doar glicemia, eventual hemoglobina glicozilată. Care ar fi nivelul de alarmă la aceste două rezultate care să-l trimită la un diabetolog?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nivelul de insulină trebuie să se coreleze cu glicemia, de aceea se calculează acest indice care trebuie să fie mai mic decât 2, să nu avem semne de alarmă.

Dacă vorbim strict de glicemie, este foarte simplu. Știm că peste 126 se pune diagnosticul de diabet zaharat, să avem măcar două valori. Dacă avem între 100–126, avem niște stadii intermediare în care organismul începe să meargă către diabet. Aceste stadii intermediare de intoleranță la glucoză vor declanșa cu siguranță, într-un număr de ani, diabetul zaharat”, a spus dr. Simona Carniciu.

Rolul hemoglobinei glicozilate

Dr. Simona Carniciu explică faptul că hemoglobina glicozilată este un indicator esențial al controlului glicemic pe termen lung, reflectând media glicemiilor și expunerea la valori ridicate. Mulți pacienți își monitorizează glicemia doar dimineața și nu detectează variațiile postprandiale, care pot fi foarte mari. Potrivit medicului, valorile hemoglobinei glicozilate peste 6,5% indică diabet, în timp ce ținta ideală este sub 6%.

„Hemoglobina glicozilată este o metodă pe care ne bazăm foarte mult pentru a determina dacă pacientul are excursii glicemice, pentru că majoritatea sunt învățați să-și ia glicemia doar dimineața și nu observă. O văd 120–130, ei încă mai au cât de cât o funcție pancreatică și nu observă că, de fapt, toleranța alterată la glucoză se vede postprandial, adică după ce mănâncă, și dacă mănâncă un covrig care i se pare că e pâine - adică nu îi rănește cu nimic, deși are atâția aditivi și destul de mult zahăr - dacă și-ar lua glicemia la o oră sau chiar la două ore, ar putea vedea că se duce peste 200. Am avut și 300 după un covrig. Un simplu covrig...

Ideea este că atunci când faci hemoglobina glicozilată, vezi media valorilor, și media valorilor este cea care contează, pentru că variabilitatea glicemică și timpul în care stăm pe glicemii mari este cel care, de fapt, duce la complicații.

Hemoglobina glicozilată ideală este să fie sub 6, iar peste 6,5 deja putem să punem diagnosticul de diabet”, a spus dr. Simona Carniciu la emisiunea Academia de Sănătate de la DC News și DC Medical.



