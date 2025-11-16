Greenpeace denunţă „intensificarea” schimburilor nucleare dintre Franța și Rusia

Organizația ecologistă Greenpeace a denunțat duminică „intensificarea” schimburilor nucleare dintre Franța și Rusia, în pofida războiului din Ucraina, după ce activiștii au observat sâmbătă, în portul Dunkerque, o încărcătură de uraniu reprocesat pregătită pentru expediere către Rusia, relatează AFP.

Potrivit Greenpeace Franța, aproximativ zece containere cu etichete radioactive au fost încărcate pe cargoul Mihail Dudin, filmările fiind realizate chiar de activiștii organizației. Nava, înregistrată sub pavilion de complezență în Panama, acostează frecvent la Dunkerque pentru a descărca uraniu îmbogățit sau uraniu natural provenit din portul rus Sankt Petersburg.

Acesta ar fi însă primul export de uraniu reprocesat către Rusia observat de Greenpeace în ultimii trei ani. „Nu este ilegal, dar este profund imoral”, a declarat pentru AFP Pauline Boyer, activistă a Greenpeace Franța, amintind contextul conflictului din Ucraina. Ea a subliniat că Franța ar trebui să rezilieze contractele cu Rosatom, compania de stat care controlează de trei ani centrala nucleară Zaporojie.

Contract de 600 de milioane de euro

În 2018, compania franceză EDF a semnat un contract de 600 de milioane de euro cu Tenex, subsidiară a Rosatom, pentru „reciclarea uraniului reprocesat”, activitate nesupusă sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Rosatom deține singura instalație din lume capabilă să efectueze conversia uraniului reprocesat înainte de reîmbogățire, proces ce poate fi realizat ulterior în Rusia sau în Olanda, materialul rezultat fiind transformat în uraniu reprocesat îmbogățit.

Totuși, doar 10% din uraniul reîmbogățit se întoarce în Franța, unde este folosit la centrala nucleară de la Cruas — singura capabilă să funcționeze cu acest tip de combustibil, precizează Greenpeace.

Organizația mai afirmă că în 2022 guvernul francez ar fi cerut companiei EDF să oprească exporturile de uraniu reprocesat către Rusia, după dezvăluirile făcute de activiști imediat după invazia Moscovei în Ucraina.

În martie 2024, autoritățile franceze au anunțat că analizează serios posibilitatea construirii unei instalații proprii pentru conversia și îmbogățirea uraniului destinat reprocesării în Franța.