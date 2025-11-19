€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Gest simplu, dar cu impact mare: Polițistul care a liniștit copilul unei mame însărcinate, căzută la pământ - FOTO în articol
Data publicării: 10:07 19 Noi 2025

Gest simplu, dar cu impact mare: Polițistul care a liniștit copilul unei mame însărcinate, căzută la pământ - FOTO în articol
Autor: Iulia Horovei

imbratisare mana strangere de mana Un gest simplu, dar plin de speranță: Polițistul care a liniștit copilul unei mame însărcinate până la sosirea ambulanței. Sursa foto: Freepik
 

Într-o societate tot mai deconectată, gesturile simple, dar pline de semnificație, reamintesc cât de importantă este empatia.

O femeie însărcinată în 34 de săptămâni a avut nevoie de ajutor marți, în pasajul Unirii, după ce a căzut la pământ din cauza unor contracții puternice. Incidentul a fost observat de un trecător, care a alertat polițiștii.

În acel moment, alături de femeie se afla copilul ei, un băiețel de aproximativ 3 ani, speriat și agitat de situația în care se afla mama lui. Micuțul cerea să fie ținut în brațe și nu înțelegea ce se întâmplă, în timp ce femeia avea dificultăți din cauza durerilor.

Gest simplu, dar cu semnificație mare

Un echipaj al Poliției Capitalei a ajuns la fața locului și, până la sosirea ambulanței, agentul Mirel a intervenit pentru a-i acorda sprijin copilului. Fiind tată a doi copii mici, Mirel a reușit să îl calmeze, vorbindu-i pe un ton blând, distrăgându-i atenția și încercând să îl facă să se simtă în siguranță.

Conform relatărilor Poliției Capitalei, băiețelul s-a liniștit treptat, până în punctul în care l-a îmbrățișat pe polițist și a rămas în brațele acestuia până când a sosit bunica.

Intervenția i-a oferit mamei câteva momente de repaus, până când a fost asistată medical la fața locului.

Într-o lume în care adesea uităm cât de mult contează gesturile mici, gestul polițistului Mirel ne reamintește că oamenii pot face diferența chiar și în momentele dificile.

Citește și: Parentingul vechi se reinventează: Să lăsăm copiii să învețe pe calea grea? FAFO - cea mai recentă tehnică

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politia capitalei
social
empatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Luna Noua în Scorpion pe 20 noiembrie 2025. Ce zodii sunt afectate si cum
Publicat acum 35 minute
CM 2026: Care sunt cele  42 din cele 48 de echipe participante
Publicat acum 45 minute
Aparat modern destinat Laboratorului de Toxicologie, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Publicat acum 55 minute
Cât costa un post în Spitalul Caracal, de la asistent medical la ambulanțier. Zeci de mii de euro pentru ”influență”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
JD Vance, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 20 ore si 1 minut
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close