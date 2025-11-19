Gest simplu, dar cu impact mare: Polițistul care a liniștit copilul unei mame însărcinate, căzută la pământ - FOTO în articol

O femeie însărcinată în 34 de săptămâni a avut nevoie de ajutor marți, în pasajul Unirii, după ce a căzut la pământ din cauza unor contracții puternice. Incidentul a fost observat de un trecător, care a alertat polițiștii.

În acel moment, alături de femeie se afla copilul ei, un băiețel de aproximativ 3 ani, speriat și agitat de situația în care se afla mama lui. Micuțul cerea să fie ținut în brațe și nu înțelegea ce se întâmplă, în timp ce femeia avea dificultăți din cauza durerilor.

Gest simplu, dar cu semnificație mare

Un echipaj al Poliției Capitalei a ajuns la fața locului și, până la sosirea ambulanței, agentul Mirel a intervenit pentru a-i acorda sprijin copilului. Fiind tată a doi copii mici, Mirel a reușit să îl calmeze, vorbindu-i pe un ton blând, distrăgându-i atenția și încercând să îl facă să se simtă în siguranță.

Conform relatărilor Poliției Capitalei, băiețelul s-a liniștit treptat, până în punctul în care l-a îmbrățișat pe polițist și a rămas în brațele acestuia până când a sosit bunica.

Intervenția i-a oferit mamei câteva momente de repaus, până când a fost asistată medical la fața locului.

Într-o lume în care adesea uităm cât de mult contează gesturile mici, gestul polițistului Mirel ne reamintește că oamenii pot face diferența chiar și în momentele dificile.

Citește și: Parentingul vechi se reinventează: Să lăsăm copiii să învețe pe calea grea? FAFO - cea mai recentă tehnică