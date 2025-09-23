„Geniul“ lui Donald Trump: Chirieac, radiografia discursului susținut la ONU de președintele SUA

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a susținut marți, 23 septembrie 2025, un discurs la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Liderul de la Casa Albă a denunțat atât schimbările climatice, pe care le consideră „cea mai mare escrocherie“, cât și lipsa de sprijin din partea ONU în eforturile de pace în Ucraina.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a discursului președintelui american. El a punctat faptul că declarațiile lui Donald Trump „pot fi justificate, fiindcă Națiunile Unite ar putea să facă mult mai mult“.

„În același timp, existența Organizației Națiunilor Unite reprezintă o garanție și un simbol, un simbol că lumea mai poate să se așeze la masă și să discute chestiuni importante. În anii '90, atunci când România se scutura de comunism și ținteam Uniunea Europeană și NATO, pe care le-am primit la începutul anilor 2.000, ne întrebam și noi ce mai facem cu Națiunile Unite, că nu mai e cazul, că ne costă mult etc. Nu aveam dreptate!

Gândiți-vă că toată Africa, toți liderii din Africa au o tribună internațională unde pot să vorbească. Altminteri nu îi luăm în seamă. Țările din Asia de Sud-Est pot și ele să vorbească.

Probabil că prea multă administrație și birocrație, la fel ca la Bruxelles, nu seamănă cu performanța unei companii private. Guvernele nu sunt la fel de performante precum companiile private, nici în cele mai dezvoltate țări, dar ceva trebuie făcut. Donald Trump a constatat corect că multe lucruri nu funcționează la Națiunile Unite. Nu au funcționat nici în pandemie, cu OMS, care putea să facă lucrurile mult mai bine. Totuși, din partea SUA te aștepți nu să taie bugete, cum a făcut, ci să își impună expertiză, voință și să folosească mai bine banii în comerțul mondial.

Căștile albastre ale Organizației Națiunilor Unite pot fi valabile și în Ucraina, dacă la un moment dat se va semna o pace. Căștile albastre există în Asia, în Africa și în Orientul Mijlociu. Cu siguranță ele sunt un simbol care nu poate fi echivalat“, a zis Bogdan Chirieac.

Analistul politic a mai precizat în legătură cu criticile pe care Donald Trump le-a adus Națiunilor Unite că reprezintă doar „conotația politică a domniei sale, care e foarte intransigent, dar nu se va desființa ONU“.

Terminarea războiului din Ucraina

Donald Trump a criticat de asemenea, în discursul susținut la tribuna ONU, și țările NATO din Europa, despre care a spus că în continuare cumpără petrol din Federația Rusă, susținând astfel războiul de agresiune împotriva Ucrainei. În plus, a criticat China și India pentru schimburile comerciale cu Rusia.

„China susține economia Rusiei. Fără China, Rusia era prăbușită economic și poate că se oprea războiul. India a trecut de partea aceasta din cauza noilor taxe vamale impuse de administrația Trump. India, ca și China, ar trebui readusă la masa dialogului cu SUA.

În privința țărilor NATO, nu există suficient petrol. S-a tăiat mult din gazul rusesc, s-a importat gaz lichefiat la prețuri mult mai mari, inclusiv din SUA, Qatar și alte zone. Nu poți să le spui europenilor, care sunt implicați cu totul în acest război și au dus greul, prin prețurile mai mari la energie, prin donațiile făcute, când îl primești cu onoruri uriașe pe Vladimir Putin, criminal de război, în Alaska, numindu-l „prietenul meu, Vladimir“. Atunci nu impunea aceste cerințe Uniunii Europene, care oficial nu cumpără petrol din Federația Rusă, ci din alte zone. Da, hai să stăm cu toții la masă, cu Donald Trump în frunte, și să vedem ce facem cu toții ca să liniștim Rusia. Blocarea economică a Federației Ruse a fost de la bun început o idee bună, numai că nu a putut fi îndeplinită fiindcă SUA au relații foarte reci cu China, care a ajutat și sprijinit economia Federației Ruse.

Oprirea sprijinului militar pe care China îl oferă Federației Ruse ar fi un lucru foarte important, la fel și oprirea soldaților nord-coreeni care luptă în Ucraina. Se pot întâmpla astfel de lucruri, dacă într-adevăr se dorește un plan al Occidentului pentru a-l determina pe Putin să se oprească, mai ales că Trump i-a oferit o soluție onorabilă, aceea de a rămâne cu Crimeea, cu ce a ocupat, dar Ucraina rămânea cu ieșirea la Marea Neagră. Noi, România, rămâneam cu un tampon, cu Ucraina care trebuie să intre în UE. În NATO nu cred. Felul în care Donald Trump acționează, îmi e teamă că nu poate duce la un rezultat pozitiv, sau poate că dânsul, în geniul său, ne va uimi pe toți încă o dată“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.