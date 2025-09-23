€ 5.0774
Data actualizării: 18:11 23 Sep 2025 | Data publicării: 17:58 23 Sep 2025

Donald Trump: Schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie

Autor: Ioan-Radu Gava
donald-trump-2_84087000 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump spune că schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a declarat, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, că schimbările climatice sunt cea mai mare escrocherie.

El a respins schimbările climatice drept „cea mai mare escrocherie” din lume în timpul discursului său la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de marți, reafirmându-și scepticismul față de inițiativele de mediu globale și instituțiile multilaterale.

Președintele american a criticat de asemenea Organizația Națiunilor Unite pentru că nu a sprijinit eforturile de pace conduse de americani, declarând în fața Adunării Generale că a rezolvat multiple conflicte globale fără asistență din partea organismului internațional.

„Am încheiat șapte războaie, am negociat cu liderii fiecăreia dintre aceste țări și nici măcar nu am primit un apel telefonic de la Organizația Națiunilor Unite care să se ofere să ajute la finalizarea acordului”, a declarat Trump.

