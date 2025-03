Gala Campionilor 2025: Timon Zaharia, premiat pentru Excelență Sportiv-Educativă

Un adevărat fenomen al sportului românesc, Timon Zaharia și-a construit un palmares impresionant în Kempo, fiind recunoscut pe plan național și internațional. În paralel cu succesul său în artele marțiale, Timon s-a remarcat și în înotul de performanță, unde a obținut numeroase titluri și medalii.

Dincolo de realizările sale sportive, Timon Zaharia își cultivă și latura artistică. Studiază pianul de la o vârstă fragedă și a câștigat deja mai multe concursuri de muzică, demonstrând o versatilitate rar întâlnită. Pasiunea sa pentru cultura japoneză l-a determinat să învețe limba japoneză, pe care o vorbește fluent, aprofundând astfel tradițiile și valorile acestui spațiu cultural fascinant.

Elev al Liceului Benjamin Franklin din București, Timon este considerat unul dintre cei mai apreciați și respectați tineri ai generației sale. Dăruirea sa pentru sport, educație și artă îl transformă într-un model de excelență pentru România.

Premiul „Excelență Sportiv-Educativă pentru România”, oferit în cadrul Galei Campionilor, vine ca o recunoaștere firească a muncii, perseverenței și talentului său multidisciplinar. Timon Zaharia este dovada vie că performanța poate fi atinsă în mai multe domenii atunci când pasiunea și disciplina merg mână în mână.

Gala Campionilor 2025 – un eveniment al excelenței

Într-o atmosferă de înaltă clasă, în care s-au evidențiat eleganța și distincția invitaților, Gala Campionilor 2025 s-a desfășurat într-un cadru fabulos la Marabou Resort din Brașov. Evenimentul a reunit personalități remarcabile din sport, educație, sănătate, antreprenoriat, media și beauty, oferind un spațiu de inspirație și recunoaștere a celor care contribuie la dezvoltarea României prin excelență și performanță.

Gala Campionilor este un concept creat de impresarul de fotbal Radu Mătăsăreanu și realizatoarea de televiziune Adela Diaconu, având ca scop recunoașterea valorilor autentice și promovarea modelelor de succes. Evenimentul, aflat deja la statutul de tradiție anuală, își propune să aducă în prim-plan personalitățile care influențează pozitiv societatea românească prin realizările lor excepționale.

Prezentatorul Galei a fost Filip George, om de televiziune, organizator de evenimente și PR, care a asigurat un spectacol elegant și dinamic. Gala Campionilor 2025 a celebrat excelența în multiple domenii, premiind personalități remarcabile care au avut un impact deosebit asupra României.

Fotbalul juvenil, o secțiune distinctivă a Galei

Un moment special al evenimentului l-a reprezentat premierea celor mai talentați tineri fotbaliști și academii sportive, sub îndrumarea unor nume mari din lumea sportului, precum Bănel Nicoliță. Această inițiativă își propune să susțină și să motiveze noile generații de campioni.

Participanții au descoperit că succesul se construiește prin ambiție, perseverență, pasiune și implicare – valori promovate de toți cei care au urcat pe scenă pentru a-și împărtăși experiențele în cadrul acestui eveniment de prestigiu.

Parteneri și susținători ai Galei Campionilor 2025

Evenimentul a beneficiat de sprijinul unor parteneri de renume, printre care Marabou Resort, Press Book Media by Clara Shriki, Beauty Free, Synergy Therm Cosmetics, Novum By The Sea, Drogheria BIOSIS, ROMVAC, Murfatlar Vinul, Coca-Cola, Aqua Carpatica, Milano Therapy, Old Jack Burger House și multe altele.

Gala Campionilor 2025 a fost o seară de celebrare a excelenței, în care sportul, moda, frumusețea, performanța, creativitatea și implicarea socială au fost puse în lumina reflectoarelor, oferind un model de inspirație pentru viitoarele generații.

Lista tuturor premiilor: Câștigătorii Galei Campionilor 2025

Lider al sportului românesc cu cea mai titrată echipă din România - canotajul ce aduce cele mai multe medalii la competițiile internaționale, Campionate Europene, Mondiale și Olimpice: Elisabeta Lipă, cea mai valoroasă canotoare din lume a secolului XX, Președinte al Federației Române de Canotaj.

Personalitatea României cu cele mai însemnate rezultate din istoria modei românești: Cătălin Botezatu.

Lider în organizarea de concursuri naționale și internaționale ce sprijină noile generații pentru a urca steagul României pe podiumurile competițiilor mondiale: Camelia Potec, Președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Premiul de Excelență pentru Performanță în boxul profesionist: Ronald "The Thrill" Gavril.

Lider în dezvoltări imobiliare din România, Daniela Kasper, Fondator & CEO Kasper Development, a creat proiecte care au ridicat calitatea vieții oamenilor, redefinind standardele de locuire prin excelență și inovație.

Lider în Educație pentru România cu rezultate remarcabile: Ornela Anghel, CEO & Fondator Școala Internațională PREMS.

Lider în domeniul frumuseții de la concepte și trenduri lansate la aparatură de ultimă generație și terapii și tratamente inovative și revoluționare din estetică, la împărtășirea expertizei sale prin formarea de esteticieni profesioniști și manageri performanți în România: Alina Almășan, Co-Fondator al Companiei Rowe și a Owner’s Club Elite Esthetics.

Lider în România ca Lifecoach certificat: Alina Petre, Psiholog & Psihoterapeut.

Premiul de Excelență pentru cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în medicina veterinară & umană, inovație și brevete de invenție unice și valoroase la nivel național & mondial: Dr. Viorica Chiurciu / CEO ROMVAC, Doctor în Științe Medicale și Cercetător Științific gradul I și Membru de onoare al Academiei Române A.S.A.S.

Lideri la malul Mării Negre cu cel mai popular, modern și calitativ Hotel din Eforie Nord - Atmosphere by The Sea: Andreea Bănică și Lucian Mitrea, CEO & Founders Hotel Atmosphere by The Sea.

Premiul de Excelență pentru cele mai bune și calitative servicii de masaj și terapii dedicate relaxării și stării de bine din România: Centrul de Masaj Milano Therapy, CEO & Owner: Marina Lixandra.

Premiul de Excelență pentru Performanță în România cu cele mai bune practici în sănătatea mintală și emoțională pentru servicii specializate în psihologie, psihiatrie, neurologie, terapii alternative realizate prin abordare holistică minte-corp-suflet: Clinica Alegria, Fondator - Psihoterapeut Mariana Demeter.

Premiul de Excelență pentru rezultate remarcabile în domeniul recrutării forței de muncă din Asia, 12 ani de Performanță, garanția calității, profesionalism și seriozitate: Cristina Mihai / Perspective4you.

Lider feminin în impresariat sportiv din Europa de Est & Top Influencer în România: Anamaria Prodan.

Premiul de Excelență în Consiliere și Profesionalism Farmaceutic: Drogheria BIOSIS – Recunoscută pentru angajamentul față de pacienți, Fondator & CEO - Răzvan Ciobanu, Farmacist specialist.

Premiul de Excelență pentru Antrenorul cu cea mai mare ascensiune în dezvoltarea tinerei generații din fotbalul juvenil: Ionuț Udățeanu, ACS Prejmer.

Inovație în fitness-ul Digital: AIDA Enzensberger A-ARTIFICIAL I-INTELIGENCE D-DIGITAL A-APP.

Lideri în România cu cel mai bun Family Resort de la Marea Neagră: Novum by the sea & Novum MedSpa.

Premiul de Excelență în antreprenoriat pentru restaurantele cu cei mai faimoși și gustoși burgeri din România: Old Jack Burger House din Brașov, Fondatori Corina & Luc Verlot.

Cel mai bun concept pentru bărbați din România - Ținute de Ceremonie, Business, Smart Casual, consiliere premium, originalitate, servicii de top, cel mai bun pentru bărbați: Trend Exclusive, Luxury Fashion Store, Manager - Vasile Sârbu.

Cel mai bun jurnal monden din România: Știrile Antena Stars cu Geanina Ilieș și Marius Niță

Performanță în tratarea patologiilor tălpii piciorului de la cazuri simple până la cazuri de pacienți diabetici cu neuropatie periferică și risc de amputare, alături de echipa multidisciplinară: Clinica de chiropodologie AM Podoclinique din Brașov

Excelență ca Lider în domeniul turismului, asigurând servicii premium personalizate, organizări de evenimente, conferințe, congrese, seminarii, team building-uri și pachete de vacanță unice în România: VIP Business Voyage by Andreea Sandu

Lider în Chirurgia plastică și estetică din România - Dr. Levy

Excelență și Performanță ca medic chirurg plastician cu experiență la nivel mondial, recunoscut și certificat la cel mai înalt nivel, ce operează la Clinicile de chirurgie plastică: Dr. Levy Medical Center, din București, Timișoara și Israel

Best Child Influencer in Fashion: Alessia Maria Popovici

Premiul de Excelență pentru Performanță în lupte libere feminine pe România și Europa: Anastase Sophia Ioana, Campioana Europeană, Balcanică și Națională

Excelența Sportiv-Educativă în România: Timon Zaharia

Lideri la malul Marii Negre cu cea mai frumoasă Cherhana, deschisă tot timpul anului, ce se remarcă prin servicii calitative de top, mâncare proaspătă și delicioasă, totul într-un peisaj de vis: Cherhanaua Sailors din Port turistic Eforie Nord

Lider în Liposucție Non-Chirurgicală din România: Elay Estetic Clinic

Premiul de Excelență pentru rezultate remarcabile, profesionalism și seriozitate în domeniul consultanței juridice și financiare dedicate victimelor accidentelor rutiere (VAR): vardespagubiri

Excellence Award for the Best Casino în România: Elite Slots

Cea mai puternică și tânără personalitate masculină a României cu rezultate remarcabile în domeniul imobiliar, servicii premium calitative de top, profesionalism, garanția calității: Aliuță Laurențiu Nicolas, Administrator Almali Residence

Performanță și Excelență în antreprenoriat pentru cel mai de succes lanț de magazine de îmbrăcăminte din Brașov since 2008: LUXURY by Lidia Lupu

Premiul de Excelență pentru calitate, inovație și creații deosebite în moda românească, rochii de mireasă și de ocazie premium: Mia Ardelean Designer din Țara Oașului, Fondator brand Mia Ardelean Aeemiaa

Premiul de Excelență pentru cel mai bun Tarolog din România, performanță și rezultate remarcabile: Cristina Zurba, Astrolog

Lider în Educația din industria Beauty a României pentru singura școală acreditată de hairstyling unde se predă și sănătatea scalpului - Studio M Academy & Best Hair Advisor prin calitatea cursurilor predate și a experienței de două decenii: Mihaela Mihăescu

Premiul de Excelență pentru originalitate, individualitate, distincție în moda românească prin creații unicat, elegante, versatile și calitative: Ioana Gata, designer vestimentar, Fondator al brandului IUnique cu sloganul Dare To Be IUnique!

Cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în design interior pentru originalitate și Inovație, garanția calității: Mădălina Flusberg

Lider în Educația din industria Beauty de Cursuri Microoneedling - Premiul de Excelență pentru Performanță în Educația din industria de Frumusețe prin cele mai bune Cursuri de Microoneedling: Katerina Lungu, Trainer & SkinCare Specialist

Lider în Psihosomatică din România cu studii la Paris și Moscova, rezultate remarcabile - 10 ani de reușite și peste 10.000 de oameni vindecați și transformați în bine: Lorina Buga, Fondator Academia de Psihosomatică

Lideri în Educația digitală, Excelență și Performanță în România pentru bazele logicii și ale programării: Algoritmics Brașov - Smart Kids, Școala Internațională de programare #1 în lume pentru copii 5-18 ani

Premiul de Excelență pentru Performanță în fotografia de eveniment, modă, artă ⁠- Unicitate, Profesionalism, Seriozitate, Viziune: Tibi Kisgyorgy - Top WorldWide Wedding Photographer

Premiul de Excelență în Literatura sportivă brașoveană: Adrian Toth, autor „Enciclopedia fotbalului stegar”

Laureații ediției 2025, Secțiunea Fotbal Juvenil

“Fata cu pasa”

- Maria Popescu, CSS București și Dinamo București - Performanță în fotbalul juvenil din România ca Mijlocaș

- Pleșa Tudor Ionuț - viitorul portar al Naționalei României

- Pușcașu Ștefan - noul Darius Olaru din fotbalul românesc

- Dobrovolschi Ivan - cel mai bun fundaș din Republica Moldova

- Melnic Nicolae - fundașul Universal al Europei

- Popovici Egor - noul Ronaldo din Republica Moldova

- Casyan Teodorov - Jucătorul anului 2025 în fotbalul juvenil din România pentru selecționarea la FC Barcelona

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News