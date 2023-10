Furtuna Babet face dezastru în vestul Europei. Pământul dintr-o pădure se mișca precum valurile mării - VIDEO

Vestul Europei este măturat de furtuni. Străzile şi bulevardele din Madrid și Lisabona pot fi traversate acum doar cu barca. O localitate cu 7.000 de oameni din nordul Scoției a fost evacuata de urgență.

În oraşul Brechin, din nordul Scoţiei, locuitorii au fost nevoiţi să-şi părăsească de urgenţă casele, din cauza Furtunii Babet. Nevoiţi să-şi părăsească casele, bătrânii se refugiază la sute de kilometri, la copii. Alții, în schimb, nu se tem de codul roșu de furtună care a lovit nordul Regatului Unit. La 82 de ani, John Stewart nu vrea să-și lase casa la care a muncit o viață: "Vom merge la etaj. Suntem destul de protejați la etaj. E mai cald. Cel puțin ai un pat decent în care să dormi".

În oraşul Leeds, zeci de oameni au trecut prin clipe de coșmar la întoarcerea din vacanţă. Avionul cu care se întorceau din Corfu a derapat la aterizare și din cauza vântului puternic a ieşit în afara pistei. Trei ambulanțe au fost mobilizate de urgență, însă, din fericire, niciun pasager nu a fost rănit.

În sudul Hexagonului, elevii au parte de un weekend prelungit. Toate școlile din apropierea orașului Nice au fost închise din cauza codului roșu de furtuni.

Pe Insula Corsica, situația este critică. Localnicii se pregătesc pentru ce e mai rău, pentru că insula este vizată tot de un cod roşu de inundaţii.

Nici Peninsula Iberică nu a scăpat de furia naturii. În Madrid, furtuna Aline i-a luat pe nepregătite pe spanioli. Bulevardele frecventate odinioară de turiști pot fi traversate acum doar cu barca. Apele au inundat şi metroul din capitala spaniolă. Localnicii au privit îngroziți cum apa pătrunde în mijloacele de transport în comun.

Pe plajele spaniole, valurile au ajuns la înălţimi de aproape 8 metri. Situația este dificilă și în Lisabona. Furtuna Aline a adus un torent de apă în câteva ore. Pompierii au salvat oameni captivi în propriile maşini în mijlocul şuvoaielor, conform observatornews.

Imagini publicate pe X arată cum pământul dintr-o pădure se mișcă precum valurile mării.

The woods were moving like the sea this morning #StormBabet pic.twitter.com/u5cKVM0sjO