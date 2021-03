Fotografiile "vii" au devenit o realitate. Cum poți obține un clip video dintr-o poză veche

Fotografiile "vii" sunt deja o realitate. Site-ul MyHeritage știe cum să "învie" nu doar portretele foto, ci chiar şi desenele. Acest lucru poate fi făcut absolut gratis: este nevoie doar să fii înregistrat pe site și să încarci o poză. După prelucrare, poza se transformă într-o imagine video de 15 secunde, care poate fi descărcată.



O poză a fost publicată de o locuitoare a Australiei, care a scris că mama sa a decedat de tânără și că este ceva minunat să o poată vedea în asemenea ipostază, de parcă ar fi în viaţă.

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf