Data publicării: 20:43 28 Sep 2025

Fostul ministru chinez al Agriculturii, condamnat la moarte pentru corupție
Autor: Doinița Manic

Fostul ministru chinez al Agriculturii, condamnat la moarte pentru corupție Foto cu rol ilustrativ: Pexels
 

Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte pentru corupţie.

Fostul ministru chinez al agriculturii Tang Renjian a fost condamnat duminică la moarte pentru corupţie, cu o suspendare de doi ani a execuţiei, a anunţat un tribunal din nord-estul Chinei, informează Agerpres, citând AFP.

Tang a acceptat mită în bancnote şi bunuri în sumă totală de peste 268 de milioane de yuani (32 de milioane de euro) din 2007 până în 2024, a precizat într-un comunicat tribunalul popular din Changchun, în provincia Jilin.

Această mită "a cauzat pierderi extrem de grave intereselor statului şi poporului, şi justifică prin urmare pedeapsa cu moartea", potrivit comunicatului, care susţine că acuzatul şi-a mărturisit "crimele" şi a exprimat remuşcări.

O amplă campanie anticorupţie declanşată de Xi Jinping



Această condamnare este cea mai recentă din ampla campanie anticorupţie declanşată de preşedintele chinez Xi Jinping, care a făcut să cadă mai mulţi responsabili de rang înalt.

Susţinătorii acestei campanii afirmă că ea favorizează o guvernare ireproşabilă, însă detractorii estimează că ea conferă preşedintelui puterea de a-i înlătura pe rivalii săi politici.

Înainte de a fi ministru al agriculturii (2020-2024), Tang fusese guvernator al provinciei Gansu (nord-vest), precum şi vicepreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Alți foști miniștri vizați de anchete similare



Căderea lui vine după ce anchete similare pentru corupţie i-au vizat pe foştii miniştri ai apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li a fost demis din funcţia sa la doar şapte luni după ce fusese numit, apoi exclus din Partidul Comunist Chinez pentru infracţiuni, în special suspiciuni de corupţie, potrivit media de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actual ministru al apărării, ar fi fost de asemenea vizat de o anchetă pentru corupţie.

