Focar de Covid-19 la fabrica Apple din China. Muncitorii au fugit de frică să nu rămână carantinați cu forța

Videoclipul distribuit online a arătat aproximativ 10 oameni sărind un gard în afara fabriciiFoxconn, din orașul Zhengzhou, notează BBC.

Chinezii și întreprinderile continuă să se confrunte cu politica rigidă zero-Covid a președintelui Xi Jinping.

Nu este clar câte cazuri de Covid au fost identificate în fabrică.

Cu toate acestea, în ultima săptămână, Zhengzhou, capitala provinciei Henan din China, a raportat 167 de infecții cu transmitere locală - în creștere față de cele 97 înregistrate săptămâna anterioară, potrivit agenției de presă Reuters.

Ca urmare, orașul de aproximativ 10 milioane de locuitori a fost parțial blocat, deoarece China continuă să folosească măsuri stricte de lockdown pentru a face față Covid.

Foxconn, care acționează ca furnizor pentru Apple, are sute de mii de lucrători în complexul său Zhengzhou și nu a furnizat un număr oficial al numărului de persoane infectate.

Compania din Taiwan a susținut duminică că nu va împiedica lucrătorii să plece.

Cu toate acestea, în imaginile distribuite pe rețelele de socializare chineze și de corespondentul BBC pentru China, Stephen McDonnell, se presupune că muncitorii au fost filmați evadând de pe teren, în încercarea de a evita să fie prinși în transportul public.

Lucrătorii au susținut, de asemenea, că zona din jurul fabricii a fost închisă zile întregi, lucrătorii cu Covid-pozitivi fiind supuși testelor zilnice și carantinelor pentru a se încerca ținerea sub control a focarului.

Piaţa mondială de smartphone-uri continuă să scadă din cauza problemelor economice

Piaţa mondială de smartphone-uri a înregistrat, în perioada iulie-septembrie, cel mai slab trimestru al treilea de după 2014, în condiţiile în care problemele economice i-au făcut pe consumatori să amâne cheltuieile pentru produse precum echipamentele electronice personale, transmite Bloomberg.

Potrivit firmei de cercetare de piaţă Canalys, livrările globale de smartphone-uri s-au redus cu 9% în perioada iulie-septembrie, continuând o tendinţă de scădere care s-a manifestat pe tot parcursul anului 2022. Analiştii de la Canalys adaugă că este posibil ca această tendinţă de scădere să continue pentru încă nouă luni.



Majorarea dobânzilor şi creşterea preţurilor la energie au afectat apetitul consumatorilor în acest an, iar încetinirea economiei chineze şi carantinele introduse în contextul Covid-19 au jucat un rol crucial în diminuare vânzărilor de smartphone-uri. Producătorii chinezi precum Xiaomi Corp., Vivo şi Oppo au înregistrat scăderi de două cifre ale vânzărilor în acest an, şi doar vânzările de telefoane iPhone au rezistat.



Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co., care nu are o prezenţă semnificativă în China, şi-a păstrat poziţia de lider mondial pe piaţa de smartphone-uri, cu o cotă de 22%, graţie reducerilor de preţuri şi promoţiilor importante. Numărul doi mondial, Apple, al cărui model iPhone 14 a fost lansat în luna septembrie, a reuşit să îşi majoreze cota de piaţă până la 18%, în timp ce producătorii chinezi Oppo şi Vivo au pierdut teren pe piaţa mondială comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut.



"Pe măsură ce ne apropiem de sezonul sărbătorilor de sfârşit de an, consumatorii care au amânat achiziţiile vor aştepta reduceri semnificative de preţuri precum şi promoţii la pachet. Comparativ cu perioada puternică înregistrată la finele anului trecut, ne aşteptăm la vânzări mai mici în acest an", a spus analistul Canalys, Sanyam Chaurasia.



Chiar dacă Apple a fost principalul producător de smartphone-uri care şi-a majorat cota de piaţă în trimestrul al treilea, grupul american a decis să renunţe la planurile anterioare vizând majorarea producţiei de telefoane din seria iPhone 14, a dezvăluit Bloomberg News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News