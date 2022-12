Florentina Opriș, secretul siluetei de invidiat. Îți vine să crezi câți ani are?!

Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii „Sport, dietă și o vedetă" de la Kanal D se menține într-o formă fizică de excepție, la vârsta de 54 de ani. Aceasta are o siluetă ca trasă prin inel, iar ridurile sunt de domeniul trecutului. Care este secretul Florentinei Opriș? Aflăm în exclusivitate de la Spectacola.

„Nu mă preocupă foarte mult vestimentația, nu am fost niciodată preocupată de hainele pe care le îmbrac, pentru că de copil am fost tot timpul în ținută sport și vreau mereu să fiu comodă, în ținutele pe care le îmbrac. Lumea asta materială în care trăim ne obligă cumva și pe noi să fim la fel, dar nu sunt atât pasionată de fashion. Am și diverși parteneri care se asigură să-mi mai trimită niște ținute și atunci eu le îmbrac direct, nu mă mai gândesc că îmi trebuie ceva.”, a declarat Florentina Opriș, în exclusivitate pentru Spectacola.

Florentina Opriș spune că face în fiecare zi sport, indiferent despre ce activitate este vorba. Cât despre alimentație, aceasta spune că este extrem de echilibrată în tot ceea ce consumă, dar nu se abține atunci când are anumite plăceri „nevinovate”.

„Corpul frumos se menține cu multă muncă și cu multă perseverență. Dacă nu ești perseverent în ceea ce faci, indiferent de domeniu, nu ai cum să ai rezultate. Fac sport în fiecare zi, chiar dacă sportul acela înseamnă, ca și astăzi, să fac în curte câteva exerciții, de 20 de minute. Nu am tăiat nimic de pe listă, în ceea ce privește alimentația. Sunt momente în care dacă simt că vreau să mănânc ceva, o fac, dar nu exagerez cu cantitatea. Eu sunt ardeleancă, îmi place să mănânc slănină, dar știu că și ea trebuie consumată în cantități rezonabile. Îmi place să gust din când în când câteva bucățele și nu pot zic că renunț la nimic. Îmi ascult corpul și cred că asta este cel mai important, să ne ascultăm corpul, el știe bine ce are nevoie. Gusturile sunt cele care se educă, iar eu fac asta.”, a mai spus prezentatoarea.

